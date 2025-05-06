Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωσης της δράσης «Rebrain Greece», με στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται εκεί, με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain, με τίτλο «Powering Greece Forward», εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό.

Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση κινείται πάρα πολύ δυναμικά, προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε περισσότεροι Έλληνες και περισσότερες Ελληνίδες, που έφυγαν κυρίως τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, να σκεφτούν την επιστροφή τους στην πατρίδα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχουν ήδη επιστρέψει περισσότεροι από 420.000 Έλληνες του εξωτερικού από τους πάνω από 680.000, οι οποίοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια.

Στην ομιλία της, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίμονα και συστηματικά, προκειμένου όχι μόνο να ανακόψει τη «διαρροή εγκεφάλων» στο εξωτερικό, μία κατάσταση που παρέλαβε το 2019, αλλά και να την αντιστρέψει.

«Αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας μας, αναλάβαμε ταυτόχρονα και το χρέος να προσπαθήσουμε να φέρουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά, που έφυγαν κυρίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης προς αναζήτηση μιας καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας» υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση κινείται σε τρεις άξονες: ο πρώτος άξονας είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επιστροφή αυτών των λαμπρών μυαλών από το εξωτερικό, ο δεύτερος άξονας είναι η θέσπιση ειδικών κινήτρων και ο τρίτος άξονας είναι η ανάδειξη όλων των θετικών αλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι η χώρα μας έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και, σκιαγραφώντας τις αλλαγές, οι οποίες έγιναν, ανέφερε ενδεικτικά τα εξής:

«- Η ανεργία από σχεδόν 18% το 2019 έχει μειωθεί στο 9%. Σήμερα, η Ελλάδα έχει ανεργία χαμηλότερη από τη Σουηδία και την Ισπανία, είναι η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, από το 2008.

- Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας και οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αυξάνονται εκθετικά.

- Επίσης, η χώρα μας εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Λουξεμβούργο στην πρώτη θέση.

- Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% και ο κατώτατος κατά 35%. Έχουν καταργηθεί ή μειωθεί πάνω από 70 φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και έπεται και άλλη μείωση το 2027.

- Επιπλέον, η φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης και η προσέλκυση διεθνών επενδύσεων έχουν δημιουργήσει πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που, σε συνδυασμό με τη μειωμένη φορολογία και το σχετικά πιο χαμηλό κόστος ζωής της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες, καλλιεργούν διεθνώς ανταγωνιστικές συνθήκες.

- Τέλος, η χώρα μας αναπτύσσεται με ρυθμό ανάπτυξης πολύ ταχύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,3%».

«Δεν είναι μόνο οικονομική αυτή η θετική συγκυρία» σχολίασε η υπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε ότι η πολιτική σταθερότητα και η εξωστρέφεια έχουν αυξήσει το κύρος της Ελλάδας διεθνώς.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως προσέθεσε ότι κίνητρα σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα παρέχουν και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, όπως τα επιδόματα, οι άδειες πατρότητας, αλλά τα προγράμματα στέγασης νέων οικογενειών.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε επίσης στο σημαντικό φορολογικό κίνητρο, που θέσπισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά 50% για επτά συναπτά έτη για όσους επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από πέντε χρόνια και πλέον απουσίας στο εξωτερικό, καθώς και στη νέα διάταξη για τον επαναπατρισμό γιατρών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με βάση την οποία γίνεται εύκολα η αναγνώριση της ειδικότητας.

Η κ. Κεραμέως μίλησε και για την ανάγκη ανάδειξης των θετικών αλλαγών, που συντελούνται στη χώρα μας, που επιτυγχάνεται με την εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία υλοποιείται με εκδηλώσεις στο εξωτερικό και, συγκεκριμένα, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ και στο Λονδίνο.

«Το στοίχημα είναι να δείξουμε στους Έλληνες του εξωτερικού ότι η Ελλάδα, που άφησαν πίσω τους, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα και να αναδείξουμε ταυτόχρονα πώς έχει αλλάξει το κλίμα, προκειμένου να τους προσελκύσουμε» δήλωσε η υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας ότι, πλέον, οι λόγοι της επιστροφής δεν είναι μόνο προσωπικοί, οικογενειακοί και η νοσταλγία για την πατρίδα. Όπως ανέφερε, «η μεγάλη διαφορά με την εποχή που έφυγαν είναι ότι, σήμερα, υπάρχουν πολύ σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, οι οποίες τότε δεν υπήρχαν».

Μεταξύ άλλων, η κ. Κεραμέως τόνισε την καταλυτική συνδρομή πρωτοβουλιών, όπως το BrainReGain, που προάγουν τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και ακαδημαϊκής κοινότητας, δημιουργούν συμμαχίες για την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων Ελλήνων του εξωτερικού και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων του Ελληνισμού με τις ρίζες του. «Η Πολιτεία στέκεται αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια» διαβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Κεραμέως είπε ότι η τελική απόφαση για την επιστροφή είναι δική τους. Όμως, χρέος του υπουργείου Εργασίας είναι να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, που υπάρχουν και να αποτελέσει τη «γέφυρα» διασύνδεσης μεταξύ των εταιριών, που αναζητούν προσωπικό και των συμπατριωτών μας, που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το συνέδριο, το οποίο διοργανώνει το BrainReGain, τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

