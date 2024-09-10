Στα τουρκικά ΜΜΕ οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τη Γαλάζια Πατρίδα και τους εξοπλισμούς

Στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τους εξοπλισμούς αναφέρονται τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου HABER GLOBAL: «O πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα του επενδύει στους εξοπλισμούς λόγω των προβλημάτων με την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης δήλωσε 'αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα, τότε κι εμείς δεν θα επενδύαμε στα εξοπλιστικά προγράμματα'. H Ελλάδα για τα εξοπλιστικά της προγράμματα των τελευταίων ετών έδειξε ως δικαιολογία την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα τα κάνουν λόγω των προβλημάτων με την Τουρκία.

» Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις της Τουρκίας για τη Γαλάζια Πατρίδα και τόνισε ότι αυτή είναι η βασική αιτία δυσκολίας καθορισμού των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο».

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου ULUSAL TV: «O πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται λόγω της Τουρκίας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Γαλάζια Πατρίδα αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Ερντογάν: «Με την Αίγυπτο είμαστε σε στενό διάλογο για την Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Ερντογάν ανέφερε: «Στις 4 Σεπτεμβρίου φιλοξενήσαμε στο προεδρικό μας μέγαρο, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και την αντιπροσωπεία του στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου προχώρησαν πολύ περισσότερο με την επαναληπτική επίσκεψη του Σίσι μετά την ιστορική επίσκεψη τον Φεβρουάριο.

Αυτή η σημαντική επίσκεψη στέφθηκε με 17 μνημόνια κατανόησης που υπογράφηκαν σε διαφορετικούς τομείς, ι βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με την Αίγυπτο για περιφερειακά ζητήματα, ιδίως τη Γάζα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική».

Ερντογάν: Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο με σύνθημα 'ισχυρή Τουρκία, ισχυρός στρατός'»

«Με τα αεροσκάφη, τα υποβρύχια, τα πλοία, τα άρματα μάχης μας είμαστε σε άλλο επίπεδο σε σχέση με πριν από 22 χρόνια» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε κάνει πολύ σημαντική πρόοδο σε κάθε τομέα με το σύνθημα 'Ισχυρή Τουρκία, Ισχυρός Στρατός'. Η χώρα μας κάποτε ήταν κατά 80% εξαρτημένη από το εξωτερικό στην αμυντική βιομηχανία, τώρα όμως παράγει όλα τα είδη όπλων και πυρομαχικών με δικά της μέσα. Η Τουρκία είναι μία από τις 3-4 κορυφαίες χώρες στον κόσμο σε τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Είμαστε σε πολύ διαφορετικό επίπεδο σε σύγκριση με πριν από 22 χρόνια σε αεροπλάνα, ελικόπτερα, τανκς, πυραύλους, ρουκέτες, βόμβες, όπλα, πλοία, υποβρύχια και πολλά άλλα».

Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα στην αεροπορία αλλάζει τις ισορροπίες υπέρ της»

«Οι Έλληνες διαθέτουν PATRIOT, F-16, MIRAGE, RAFALE KAI F-35»

«Η Τουρκία στο ναυτικό κάνει τη διαφορά»



Eνις Τούλτσα, καθηγητής: «H Ελλάδα στο Ναυτικό δεν έχει δυνατότητα να φτάσει στα επίπεδα της Τουρκίας. Ίσως, να μην διαθέτουμε όλα τα πλοία τα οποία ναυπηγούμε, κάποια από αυτά θα ενταχθούν μέχρι το 2028-2030. Αλλά οτιδήποτε κι αν κάνουν θα είναι δύσκολο. Τώρα θέλουν να παραλάβουν 3 φρεγάτες από τη Γαλλία κι εκεί δυσκολεύονται στα οικονομικά καθώς θέλουν να πάρουν τα 40 F-35.

Δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, αλλά καθηγητής. Η ανησυχία μου είναι στην αεροπορία. Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος ξεκινάει έτσι. Στον τομέα της αεροπορίας ανατρέπουν την ισορροπία υπέρ τους. Αναφέρομαι στη σύγκριση μεταξύ αεροσκαφών.

Γι' αυτό έχει αξία η θετική ατζέντα μεταξύ του 2024 μέχρι και το 2028. Ίσως, κάθε χώρα το βλέπει διαφορετικά. Αλλά αν αυτή την ενδιάμεση περίοδο αν έχουμε κενά, όπως δεν διαθέτουμε Patriot, ενώ εκείνοι διαθέτουν 6 συστοιχίες Patriot εμείς δεν έχουμε κανένα. Έδωσαν μάλιστα τη μια συστοιχία στη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την αεράμυνα μας. Στη σύγκριση των μαχητικών διαθέτουν F-16 και παλαιότερα Mirage αλλά προσθέτουν τα Rafale και αν εντάξουν και τα F-35 τότε ίσως υπάρχει δυσκολία σε αυτών τον τομέα, μέχρι δηλαδή να αναπτύξουμε εμείς το Kaan μήπως πάρουμε Eurofighter. Αυτό είναι το μοναδικό μας ρίσκο τα επόμενα 4 -5 χρόνια. Τώρα στο πολιτικό πεδίο δεν υπάρχει ζήτημα».

