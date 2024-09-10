Για το σχέδιό του «για την Αναγέννηση της Πατρίδας» το οποίος και παρουσίασε χθες Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις εσωκομματικές εκλογές στη Χαριλάου Τρικούπη, μίλησε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Ο κ. Γερουλάνος ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «για 6ο χρόνο επιμένει σε ένα μοντέλο διοίκησης εντελώς συγκεντρωτικό. Αυτό αφήνει περιφέρειες όπως τη δυτική Μακεδονία, τη Θράκη να αδειάζουν από κόσμο» επισήμανε και υπογράμμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν μπορεί να κρατά όλη τη διοίκηση στο Μαξίμου».

«Αν θέλουμε να παράξουμε πλούτο και να τον μοιράσουμε δίκαια πρέπει να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία» είπε ο κ. Γερουλάνος.

«Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι βάζει ένα χανζαπλάστ δίνοντας κάποια επιδόματα, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι το μοντέλο διοίκησής του είναι λάθος» υπογράμμισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι ο τρόπος που διοικεί ο πρωθυπουργός δεν κάνει καλό στη χώρα.

Αναφερόμενος στην ενέργεια και στα επιδόματα της κυβέρνησης για την καταπολέμησή της ακρίβειας είπε ότι «η πολιτική του κ. Μητσοτάκη οδηγεί την ακρίβεια ενώ αυτό που λέμε εμείς είναι πώς μπορεί να αποκλιμακώσει την ακρίβεια αλλάζοντας το μοντέλο με το οποίο επιλέγει εκείνος να χειριστεί την ενέργεια».

«Ενώ η χώρα χρειάζεται μεγάλες μεταρρυθμίσεις ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για επιδόματα. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι έχει επιλογές και οι επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν, όταν δεν μας άκουσε, έχουν οδηγήσει στο να στριμώχνεται τώρα ο ίδιος και μαζί και η χώρα».



