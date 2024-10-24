Για «άλλο κτίριο, άλλο μητρώο και άλλο κόμμα» κάνουν λόγο κύκλοι από την ομάδα των «87» στρέφοντας τα «πυρά» τους προς τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος όπως αναφέρουν «συνεχίζει να αυτοπαρουσιάζεται ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνούμενος να αποδεχθεί τη δημοκρατική, ξεκάθαρη και καταστατικά άψογη απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την άρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του».

Οι ίδιοι κύκλοι λένε μάλιστα ότι ο Στ. Κασσελάκης, επαναλαμβάνει «τα ψεύδη περί μιας ΚΕ που δήθεν εκλέχθηκε από το σώμα του 2019. Μία Κ.Ε. που για τον κύριο Κασσελάκη ήταν απολύτως νομιμοποιημένη αρχές Σεπτεμβρίου και την καλούσε να κάνει πρόταση μομφής και μόλις υπήρξε άρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του, άρχισε να την προσβάλλει, όπως και όλα τα όργανα του κόμματος».

Και συνεχίζουν αναφέροντας: Τέτοια είναι η δυσανεξία του για τις συλλογικές διαδικασίες, που αμφισβητεί τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που διαχρονικά έχει δώσει αγώνες για δημοκρατία στη χώρα, επειδή δεν του αρέσουν τα αποτελέσματά τους. Ταυτόχρονα, δηλώνει με θρασύτητα ότι κανένας δεν είναι υποψήφιος πρόεδρος, επειδή δεν είναι ο ίδιος!

Στη Δημοκρατία υπάρχουν κανόνες, πλειοψηφίες, μειοψηφίες και αποτελέσματα συλλογικών διαδικασιών τα οποία δεν θέλει να αποδεχθεί ο Στέφανος Κασσελάκης. Αυτό έκανε με την Κ.Ε., αυτό προαναγγέλλει ότι θα κάνει και με το Συνέδριο αν δεν του αρέσουν τα αποτελέσματα αφήνοντας πρωτοφανή και απαράδεκτα υπονοούμενα ότι θα γίνει νοθεία στις εκλογές των συνέδρων, από την Επιτροπή Νομιμοποίησης.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κατηγορεί όσους του ασκούν κριτική για «δεκανίκια» του Μητσοτάκη. Και το έκανε αυτό ο κατά δήλωση του διευθυντή του, παρ’ ολίγον υπουργός του Μητσοτάκη, απέναντι σε στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν επί χρόνια αγώνες απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στη ΝΔ.

Όλα αυτά, φυσικά, δεν τα κάνει επειδή, δήθεν, μάχεται για την Αριστερά, τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά γιατί έχει έτοιμο το ΙΧ κόμμα του, με πολυτελή γραφεία και ιστοσελίδα η οποία είναι παραπλανητική με το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, και ανταγωνιστική του .

Ο έκπτωτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κινείται πλέον ανοιχτά αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιδιδόμενος σε έναν πόλεμο φθοράς, λάσπης και συκοφαντιών. Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτό τον κατήφορο».



