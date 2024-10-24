Κασσελάκης: «Μελανή σελίδα στο κόμμα» η απαγόρευση σε μέλη να καταθέσουν ψήφισμα σε Βριλήσσια και Καισαριανή

«Η απαγόρευση που επέβαλε μια μικρή μειοψηφία στις οργανώσεις μελών Βριλησσίων και Καισαριανής, εμποδίζοντας τα μέλη να θέσουν προς ψήφο το ψήφισμα που επιθυμούσαν, αποτελεί μια ακόμη μελανή σελίδα για το κόμμα», αναφέρει το γραφείο τύπου του Στέφανου Κασσελάκη το οποίο στην ανακοίνωσή του προσθέτει ότι «μετά τον αποκλεισμό που δεν δικαιολογείται από την Κεντρική Επιτροπή στη διεκδίκηση της προεδρίας από το Στέφανο Κασσελάκη, προχωρούν σε θλιβερή φίμωση των μελών, τα οποία είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Είναι κρίμα και ντροπή για τη μεγάλη αριστερή προοδευτική παράταξη. Η βάση και τα μέλη οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και όλοι μας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γνώμες τους θα ακούγονται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.