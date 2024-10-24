Για την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να φύγει από την αίθουσα του Κοινοβουλίου την ώρα που ήταν στο βήμα ο Νίκος Παππάς, ως προσωρινός επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός δεν επιλέγει ποιος θα είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε κάποιο ζήτημα τυπικό για την παρουσία του κ. Παππά», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ο πρωθυπουργός επιλέγει με ποιον θα συνομιλεί. Περιμένει τις διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός συνομιλεί, όπως συνομιλούσε και στο παρελθόν. Περιμένουμε τις αποφάσεις των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ερώτηση για την απάντηση κύκλων του Αντώνη Σαμαρά στο «καρφί» του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «ούτε συνομιλεί ούτε χαριεντίζεται με καταδικασμένους», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν σχολιάζει απαντήσεις που διαρρέουν μέσω κύκλων.

«Απερίφραστη η καταδίκη της τρομοκρατικής ενέργειας στην Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση που έγινε στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης κατά την έναρξη της εισαγωγής του είπε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή το ν/σ για την επιτάχυνση προσλήψεων στο δημόσιο για το σύστημα κινήτρων δημοσίων υπαλλήλων, που προβλέπει μεταξύ άλλων την απόκτηση από το δημόσιο πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές ενισχύονται, μέσω αυξημένης μοριοδότησης με το κριτήριο της εντοπιότητας και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο διορισθείς θα παραμείνει για 10 χρόνια στη θέση διορισμού, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παραμονή στην ίδια περιφερειακή ενότητα, για επιπλέον 5 έτη.

Επίσης λαμβάνεται ειδική μέριμνα στην προτεραιοποίηση των ατόμων με πιστοποιημένη επ' αόριστον αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ η οποία όπως είπε επιβεβαιώνει τη δυναμική της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια δείχνοντας -όπως είπε- σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 2,1% για τα επόμενα χρόνια και συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους. Ειδικά για το δημόσιο χρέος -είπε ο κ. Μαρινάκης- το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει περαιτέρω μείωσή του από το 168,9% του ΑΕΠ το 2023 στο 159% φέτος και σταδιακά στο 139,4% το 2029, «δηλαδή περαιτέρω μείωση κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat η χώρα μας είναι δευτεραθλήτρια στην απομείωση του δημόσιου χρέους σε ετήσια βάση.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ», συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκατ. ευρώ, που αφορά ακίνητα τα οποία διατίθενται σε δικαιούχους ηλικίας 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Όπως είπε υλοποιείται σε 44 Δήμους της χώρας. Τέλος, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εξαιτίας των κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας αναβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας και απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο.

