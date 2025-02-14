Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή συγκεκριμένου ποσοστού γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών, την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος επιχορήγησης υποδομών προσβασιμότητας σε σπίτια και εργασιακούς χώρους ΑΜΕΑ, τη διασφάλιση του Προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού, τη θέσπιση του Προγράμματος «Αθηνά» για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για την καταβολή στους δικαιούχους του 50% των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Το νομοσχέδιο με τον ακριβή τίτλο «Μέτρα για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών και των δημοσίων επιχειρήσεων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 - Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση των πιλοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά ψήφισε το ΚΚΕ, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, η Πλεύση Ελευθερίας, και οι Σπαρτιάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.