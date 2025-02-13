Κυβερνητικές πηγές: Αδιανόητο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αμφισβητεί τον θεσμό της Δικαιοσύνης 

Τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, "Είχαμε την ελπίδα ότι η δεύτερη φορά του κ. Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ θα ήταν 'αλλιώς'. Τελικά, αποδεικνύεται ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνεται ότι με τις δηλώσεις του πως 'έχει κλονισθεί η εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη', αλλά και με τον μίζερο και μικρόψυχο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει μια ιστορική τομή, όπως είναι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, εισέρχεται στον μακρύ κατάλογο των εκπροσώπων της οπισθοδρόμησης και του πολιτικού καιροσκοπισμού.

Είναι αδιανόητο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι ήθελε να φέρει νέο αέρα στην πολιτική ζωή, να αμφισβητεί τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ίδια ώρα να παριστάνει τον δικαστή, βγάζοντας ετυμηγορίες και εργαλειοποιώντας ένα τραγικό δυστύχημα.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του επέλεξαν να γίνουν ένα με τους πιο γνήσιους εκφραστές του λαϊκισμού και της τοξικότητας. Εμείς θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τείχη προστασίας στους θεσμούς και στη δημοκρατία μας, κάτι που αποτελεί το μεγαλύτερο καθήκον μας απέναντι στο σύνολο των πολιτών."

Σημειώνεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha είπε: "Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ καθαρός και ευθύς. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου και προς την εξουσία, το κράτος, τον Πρωθυπουργό και προς τη Δικαιοσύνη". Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε: Η εμπιστοσύνη μου έχει κλονιστεί στη Δικαιοσύνη και θέλω να σας πω, γιατί καλό είναι να φωτογραφίζουμε πράγματα, ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους Θεσμούς".

Πηγή: skai.gr

