Ανοιχτός πόλεμος ΚΚΕ - Κωνσταντοπούλου

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ, με νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, Θανάση Παφίλη, να σημειώνεται στην Ολομέλεια.

Το νέο επεισόδιο της βεντέτας που μαίνεται εδώ και μέρες μεταξύ Περισσού και Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε το ΚΚΕ για «μονταζιέρα», αναφερόμενη στο επίμαχο βίντεο της ΚΝΕ, απορρίπτοντας τα περί κάλυψης της Χρυσής Αυγής και επιτιθέμενη εκ νέου στον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη, κατηγορώντας τον για «σεξισμό» και «μονταζιέρα».

«Μισογυνισμός που εκφράζεται από το προεδρείο πολλές φορές. Έχει τύχει να προεδρεύουν πρόσωπα, τρανό παράδειγμα ο κ. Λαμπρούλης, με τα πρόσαφφτά κατορθώματά του που από τη θέση εξουσίας του προεδρείου δεν δίστασαν να απευθύνονται σε γυναίκα πολιτικό αρχηγό. Πρέπει να του μιλήσει κάποιος από το κόμμα του, αλλιώς δίνετε την εντύπωση πως είναι κατά συλλογική απόφαση αυτές οι σκαιές συμπεριφορές ενός αντιπροέδρου που κάνει δεν καταλαβαίνετε, οι γυναίκες είναι χαζές, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρετε τη τύφλα σας μου είπε, αυτό που έλεγε ο Μαρκόπουλος, Τι διαφορά έχει η συμπεριφορά από αυτή την κυβερνητικών; ποια διαφορά; καμία», είπε χαρακτηριστικά και αναφερόμενη στο βίντεο της ΚΝΕ και πρόσθεσε: «Δεν δέχομαι από κανέναν εξυπνάκια, με μοντάζ του χειρίστου είδους και κολάζ να λένε ότι είμαι χυρσαυγίτισα! Πόσο πιο χαμηλά; Να λέτε αυτό σε έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει ποιος είναι».

Αναφερόμενη στη Λιάνα Κανέλη αναρωτήθηκε «πως μπορεί να με λοιδωρεί εμένα η Κανέλη» που «έχει κάνει καριέρα επί χούντας και διαφήμιζε την Telestet. Θυμάμαι να λέει Telestet, δεν τη θυμάμαι να είναι κομμουνίστρια». Επίσης άφησε αιχμές πως το ΚΚΕ επί 50 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα στην Βουλή, ενώ για τον κ. Λαμπρούλη σημείωσε πως θυμήθηκε το "κακέκτυπο" παράδειγμα μισογυνισμού του κ. Τασούλα.

Η παρέμβασή της προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Θανάση Παφίλη, ο οποίος υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει αναλάβει το «βρώμικο ρόλο της προβοκάτσιας και της συκοφαντίας», καθώς και της «ανήθικης επίθεσης» στο ΚΚΕ.

Ο κ. Παφίλης κατήγγειλε επίσης πως η πρόεδρος της Πλεύσης, χαρακτήρισε «σχήμα λόγου» τη φράση «θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο», καθώς και πως ήταν εκείνη που: «δεν άφηνε η βουλή να συνεδριάσει αν δεν έρθουν Χρυσαυγίτες από τον Κορυδαλλό». «Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου με τον ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση των μνημονίων που εξαφανίστηκε. Δεν την έφερε ποτέ στη βουλή», είπε για την περίοδο της προεδρίας της κ. Κωνσταντοπούλου και όταν η ίδια απάντησε λέγοντας «μα τι λέτε;» αντίτεινε: «πονάει ε;».

«Νομίζετε ότι η κυβέρνηση στριμώχνεται από τα σόου της Κωνσταντοπούλου που παριστάνει τον υπερασπιστή των αδύναμων; Δεν τους πειράζουν τα σόου το αντίθετο, είναι φιλοξενούμενη σε όλα τα συστημικά μέσα ΜΜΕ και ήταν η πολιτική αρχηγός που πριν μπει στη βουλή είχε τις περισσότερες παρουσίες. Αυτό που πειράζει και τρομάζει, ξέρετε τι είναι; ο Μαρξ ωχριά. Πουλάει αντισυστημισμό ποιος αλήθεια; Άχνα δεν βγάζουν για τα μεγάλα συμφέροντα και την ΕΕ. Αφήνει περίεργα, ανήθικα υπονοούμενα, βρώμικα. Τόσο βρώμικα που η πίσσα ωχριά», είπε.

«Μην μας πουλάτε αγώνες. Ούτε χαστούκι δεν έχετε φάει. Δεν είστε η αυτοκράτειρα και μην μας πουλάτε ότι είστε η μοναδική γυναίκα αρχηγός. Ήταν και άλλες πριν από εσάς και η Αλέκα η Παπαρήγα και η Φώφη Γεννηματά. Μας κάνατε εδώ ένα αφήγημα, κυρά μου για την οικογένεια σου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη ήταν 18 στη φυλακή», όπως ανέφερε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά και τον ίδιο να σπεύδει να ανακαλέσει. «Κυρία μου. Το παίρνω πίσω. Είμαι χωριάτης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Το "τι λες κυρα μου" και το παρατεταμένο χέρι θα το παλέψουμε. Αλλιώς τι; Θα μας δείρετε με την αντρίλα και τα νταηλίκια σας;», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας πως το ΚΚΕ ενοχλήθηκε από την είσοδό της στη Βουλή, και πως ο Δημήτρης Κουτσούμπας τη λοιδορούσε κάνοντάς της καρδούλες, ενώ την ίδια στιγμή, οι Σπαρτιάτες πέρασαν κάτω από τα ραντάρ. «Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος της Βουλής δεν κουνιόταν φύλλο με τη Χρυσή Αυγή», υποστήριξε.

Μάλιστα, επιτέθηκε προσωπικώς στον Θανάση Παφίλη, ισχυριζόμενη πως «όταν εγώ ήμουν εδώ και αντιστεκόμουν στο τρίτο μνημόνιο, εσείς ήσασταν διακοπές στη Σέριφο».

