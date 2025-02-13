Νίκος Ανδρουλάκης: Η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί

O αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό alpha έκανε μια δήλωση για τη δικαιοσύνη που αναμένεται να συζητηθεί.

«Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ καθαρός και ευθύς. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου και προς την εξουσία, το κράτος, τον Πρωθυπουργό και προς την Δικαιοσύνη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σε άλλο σημείο της συνέντευξης του επανήλθε στη Δικαιοσύνη.

«Η εμπιστοσύνη μου έχει κλονιστεί στη Δικαιοσύνη και θέλω να σας πω γιατί καλό είναι να φωτογραφίζουμε πράγματα, ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους Θεσμούς», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο της αποψινής του συνέντευξης στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης δόμησε τη συγκάλυψη σε τρία επίπεδα.

«Συγκάλυψη είναι να παραπλανάς στρατηγικά την κοινή γνώμη μέσω fake news γιατί έρχονται εκλογές. Το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία; Το έκανε. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία έστειλαν χαλκευμένες συνομιλίες του σταθμάρχη σε φιλικά μέσα ενημέρωσης για να ενδυναμώσουν το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ήταν απόλυτος πως ευθύνονται τα έλαια των μηχανών και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Έκαναν παραπλάνηση της κοινής γνώμης; Βεβαίως. Αν θυμάστε, εκείνες τις ημέρες, επί της ουσίας όποιος έλεγε κάτι διαφορετικό, τον στοχοποιούσαν. Ακόμη και τις οικογένειες.

Φεύγουμε από την προπαγάνδα και πάμε στο δεύτερο κομμάτι της συγκάλυψης: Είναι η απόκρυψη στοιχείων από τη δικαιοσύνη. Έγινε αυτό; Ναι, έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης λίγα εικοσιτετράωρα μετά στέλνει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χ. Τριαντόπουλο και εκείνος μετέχει σε μία συνάντηση, όπου τα τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα διώκονται από τη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις τους για το μπάζωμα και τώρα έρχεται η δικογραφία και για τον υφυπουργό. Αν δεν είχε γίνει το μπάζωμα, η δικαιοσύνη θα είχε περισσότερα στοιχεία για να μας πει γιατί έγινε έκρηξη. Το τρίτο στοιχείο της συγκάλυψης είναι τα πολιτικά πρόσωπα: Έγινε ασπίδα ο κ. Μητσοτάκης στα πολιτικά πρόσωπα για να μην οδηγηθούν στη δικαιοσύνη; Έγινε. Ήρθε πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αποδίδει στον κ. Καραμανλή συγκεκριμένες ευθύνες για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717, που η τριμελής επιτροπή που διόρισε ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι αν υπήρχε η τηλεδιοίκηση, τα τρένα -ακόμη και αν ήταν στην ίδια γραμμή-, δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ, και τελικά τι έγινε; Εμείς καταθέσαμε προανακριτική και η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Ως προς τον ενορχηστρωτή: Όλα αυτά τα κάνουν μόνοι τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας; Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος βρέθηκε μόνος του σε αυτή τη μάζωξη που πήρε την απόφαση του μπαζώματος; Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πήραν μόνοι τους την απόφαση να ψηφίσουν να μην πάει στη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής; Στην Εξεταστική Επιτροπή, που εδώ σε αυτό το στούντιο είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή του κοινοβουλίου, ο κ.Μαρκόπουλος πήρε την απόφαση να μην κληθεί ο Τριαντόπουλος ως μάρτυρας;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε την επιχειρηματολογία του επ’ αυτού ως εξής: «Εδώ, λοιπόν, ο ελληνικός λαός και εμείς όλοι έχουμε να πάρουμε μία απόφαση: Ή έχουμε ένα επικίνδυνα ανίκανο σύστημα εξουσίας ή έχουμε ένα επικίνδυνα ικανό για όλα σύστημα εξουσίας. Εγώ, λοιπόν, και μέσω της προσωπικής μου εμπειρίας στο θέμα των υποκλοπών, επιλέγω το δεύτερο. Είναι ικανοί για όλα μπροστά στο φόβο να χάσουν την εξουσία».

Σχετικά με τα νέα βίντεο από την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας πριν την σύγκρουση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «δεν αποκαλύπτουν ποια είναι η αιτία της έκρηξης και της ανάφλεξης. Διότι όλοι ακούσαμε ανθρώπους να βασανίζονται τις ώρες μετά τη σύγκρουση, είδαμε μία μεγάλη ανάφλεξη, μία έκρηξη. Αυτό το πόρισμα λέει κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν αποκαλύπτει τους λόγους που συνέβησαν όλα αυτά. Και θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί, εάν από την αρχή είχε συμβεί σε αυτήν την τραγωδία ό,τι συμβαίνει σε μια κανονική ευρωπαϊκή, δηλαδή να έχει προστατευθεί ο χώρος, να πάνε άμεσα οι εμπειρογνώμονες για δειγματοληψία, θα ξέραμε πολύ καλά τι προκάλεσε την ανάφλεξη και για αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, διότι η δειγματοληψία έγινε σχεδόν τριάντα μέρες μετά».

Ως προς την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού όπου ανέτρεψε το επί μια διετία αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι η ανάφλεξη οφείλεται στα έλαια των μηχανών, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε με νόημα: «Πιστεύει ένας στους έντεκα εκατομμύρια Έλληνες ότι το πρωί της προπροηγούμενης Τετάρτης που σας έδωσε τη συνέντευξη, τον επισκέφτηκαν η Πυροσβεστική, οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί και του είπαν "συγγνώμη, σε παραπλανήσαμε, δύο χρόνια λες πράγματα που δεν ευσταθούν, πήγαινε τώρα και πες άλλα"; Το πιστεύει αυτό κανείς; Εγώ δεν το πιστεύω, πάντως. Άρα, ο Πρωθυπουργός ή εξαρχής ή στην πορεία μαθαίνει ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν και τα αποκαλύπτει στον ελληνικό λαό πολύ καιρό μετά για έναν και μόνο λόγο: γιατί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεγάλες πλατείες της χώρας φώναξαν ότι δεν ξεχνούν και θέλουν την αλήθεια».

Εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει κοινοβουλευτικά την ευθύνη για τα πολιτικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όταν έρχονται δικογραφίες και τεκμηριωμένα πορίσματα στη Βουλή που όχι μόνο τα "φωτογραφίζουν" αλλά λένε τις ευθύνες τους, να υποβάλλουμε πρόταση σύστασης προανακριτικής ώστε να οδηγηθούν στον φυσικό δικαστή».

Ερωτηθείς για τους δικαστικούς χειρισμούς, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα μπορούσε να κάνει καλύτερα τη δουλειά της στη χώρα γενικότερα. Και, επειδή είμαστε πολιτικά πρόσωπα και όχι δημοσιογράφοι, πρέπει να δίνουμε και λύσεις. Δεσμεύομαι ότι οι πρωτοβουλίες μου θα είναι συγκεκριμένες:

α) Έρχεται αναθεώρηση του Συντάγματος, κατά την οποία θα προτείνουμε την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δεν θα επιλέγεται από το κυβερνών κόμμα. Θα βρεθεί άλλος τρόπος για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα.

β) Για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών, δεν θα μπορούν να παίρνουν δημόσια θέση.

γ) Πρέπει να συζητήσουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για να μην έχουμε περιπτώσεις Καραμανλή ή Τριαντόπουλου».

Απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Ποιος το λέει αυτό; Ο άνθρωπος που πέρυσι, όταν κάηκε η μισή Ελλάδα, είπε "εμείς μετράμε καμένα στρέμματα και οι προηγούμενοι μετρούσαν φέρετρα"; Αυτό δεν είναι η χυδαιότερη εργαλειοποίηση; Να προσπαθείς να χρησιμοποιείς μια μεγάλη τραγωδία όπως το Μάτι για να ρίξεις τις ευθύνες σου για τις φυσικές καταστροφές; Θέλω αντικειμενικά να σκεφτούν οι πολίτες: αυτά που έκανε στην πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση ο Τσίπρας με τον Καμμένο στο Μάτι εκείνο το βράδυ, τα ίδια δεν έκανε και η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των Τεμπών;»

«Είναι δυνατόν να χρεώνουν τον Ρουβίκωνα στο ΠΑΣΟΚ; Πού φτάσαμε; Υπάρχει για τον κ. Μητσοτάκη και για το επιτελείο του η στοιχειώδης θεσμική συμπεριφορά; Χθες άκουσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να καταγγέλλει ότι το ΠΑΣΟΚ τους έλεγε “παιδεραστές”*. Θέλω πραγματικά να μας υποδείξουν δήλωση ενός στελέχους, ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που να αποκαλεί “παιδεραστές” τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα λένε γιατί έχουν χάσει την ψυχραιμία του» σχολίασε σχετικά με την υποδαύλιση της τοξικότητας εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Ο κ. Τασούλας όφειλε θεσμικά βάσει του άρθρου 153 παρ. 2 να ανακοινώσει ότι ήρθε συμπληρωματική δικογραφία ογκωδέστατη για τον κ. Τριαντόπουλο στη Βουλή. Δεν το έκανε και έχει ευθύνες. Εμένα με ενόχλησε που ο κ. Τασούλας τη μέρα που παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Βουλής υπέγραψε όλες αυτές τις αποφάσεις που αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια. Αλλά, τώρα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εγώ σέβομαι τους θεσμούς. Αλλά έχει χρέος και ο κ. Μητσοτάκης να σέβεται τους θεσμούς» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς αν ζητά εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «δεν θα κάνω ό,τι έκαναν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης να ζητάω κάθε τρεις και λίγο εκλογές. Έχω μία άλλη κουλτούρα. Όμως, θα γίνει πρόταση δυσπιστίας, διότι υπάρχει δυσπιστία απέναντι σε αυτήν την Κυβέρνηση. Προφανέστατα, πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μία άλλη τροχιά. Είναι δεύτερο κόμμα μακριά από τα υπόλοιπα και, αν αγωνιστούμε, μπορεί να γίνει και πρώτο. Και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να γίνει πρώτο γιατί πρέπει να αλλάξει πολιτική σελίδα ο τόπος».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε δηκτικά στην κυβερνητική ανακοίνωση ότι έρχεται… η «Σορβόννη» στην Ελλάδα. «Πριν ένα χρόνο μου κάνατε μία ερώτηση για τα μη κρατικά/μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και σας είπα ότι θα είναι μία παταγώδης κοροϊδία της κυβέρνησης. Σήμερα επιβεβαιώθηκα. Σας λέω ότι δεν έρχεται η Σορβόννη. Η κανονική Σορβόννη είναι τέταρτη στην κατάταξη των γαλλικών δημόσιων πανεπιστημίων. Η Σορβόννη που έρχεται, είναι 44η στη γαλλική κατάταξη και στη 920η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όταν πολλά ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε υψηλότερες θέσεις. Θέλω να ρωτήσετε τον κ. Πιερρακάκη, όταν έλεγε στον ελληνικό λαό ότι έρχεται η Σορβόννη, εννοούσε τη Σορβόννη που είναι 4η στη γαλλική κατάταξη ή τη Σορβόννη που είναι 44η; Παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Δεν έχουν καμία, μα καμία αξιοπιστία. Σε ένα βίντεο ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ως ευφυολόγημα ότι εμείς και η Κούβα είμαστε οι δύο τελευταίες χώρες. Εμείς είπαμε “ναι, να έχουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικά/μη κερδοσκοπικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου”. Ξέρετε ποια είναι η πλάκα; *Το Πανεπιστήμιο της Αβάνας είναι στη 620η θέση και το “Πανεπιστήμιο της Σορβόννης... α λα Πιερρακάκης” είναι στην 920η, τριακόσιες θέσεις πίσω. Δυστυχώς, όλα γίνονται με έναν λανθασμένο τρόπο προς όφελος ισχυρών συμφερόντων και εις βάρος του ελληνικού λαού», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

