Το ΠΑΣΟΚ καλεί τη ΝΔ να καταδικάσει άμεσα «την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, «έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο νωρίτερα σήμερα ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δ. Αναστασόπουλος επιτέθηκε φραστικά και αποκάλεσε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, "καραγκιόζη" για την πολιτική κριτική που του άσκησε σχετικά με τη στήριξη που έλαβε από τον Χ. Κατσιβαρδά, βουλευτή εκλεγμένο με τους "Σπαρτιάτες"».

Πηγή: skai.gr

