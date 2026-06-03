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Formula 1: Υπέγραψε διετή επέκταση με τη Ferrari ο Λεκλέρ

Ο Λεκλέρ αναμένεται να γίνει ο μακροβιότερος οδηγός της Scuderia, μιας και βρίσκεται ήδη από το 2016 στους Ιταλούς

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Ferrari - Formula 1

Στη Ferrari θα παραμείνει για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια ο Σαρλ Λεκλέρ. Η «σκουντερία» ανακοίνωσε πως ο Μονεγάσκος πιλότος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028.

Ο Λεκλέρ αναμένεται να γίνει ο μακροβιότερος οδηγός της Scuderia, μιας και βρίσκεται ήδη από το 2016 στους Ιταλούς, όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Ferrari.

Κατέκτησε τον τίτλο της Formula 2 το 2017 για να προαχθεί στην F1 την αμέσως επόμενη χρονιά, εκεί όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sauber. Από το 2019 βρίσκεται στην πρώτη ομάδα της Ferrari, μετρώντας μέχρι στιγμής 8 νίκες και 27 pole positions, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Formula 1 Ferrari
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