ΣΥΡΙΖΑ: Ντροπή για τη ΝΔ η επιστροφή Αυγενάκη

«Ντροπή για τη ΝΔ» χαρακτήρισε την επιστροφή του Λευτέρη Αυγενάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Η 'επάνοδος' του Λευτέρη Αυγενάκη, που είχε απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική της ομάδα διότι προπηλάκισε εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, αποδεικνύει ότι η μόνη ευαισθησία του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορά τα εκλογικά του ποσοστά.

Ουδείς θα εκπλαγεί αν σε λίγους μήνες δει τον κ. Αυγενάκη να κάθεται εκ νέου και στα υπουργικά έδρανα. Ενδεχομένως και στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για να ολοκληρώσει το καταστροφικό του έργου.

Ντρέπεται και η ντροπή».

Πηγή: skai.gr

