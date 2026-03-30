Πρόωρες εκλογές: Παρά τις διαψεύσεις, τα σενάρια επιμένουν

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Για τα καλά έχει ανοίξει η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, που παρά τις συνεχείς διαψεύσεις επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο. Το βέβαιο είναι ότι μεταξύ των σταθερών συνομιλητών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχουν στελέχη που υποστηρίζουν ότι η συγκυρία προσφέρεται για προσφυγή στις κάλπες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμφανίζεται απορριπτικός σε κάθε σχετική συζήτηση. Ωστόσο, η μεγάλη ρευστότητα και τα ανοιχτά μέτωπα διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία εκ των πραγμάτων συντηρεί στο τραπέζι όλες τις επιλογές και επιβάλλει την διαρκή επαναξιολόγησή τους.

Εκείνοι που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, δεδομένων των διεθνών εξελίξεων και της πολεμικής κρίσης, να θέσει ισχυρά διλήμματα στο εκλογικό σώμα, με κυρίαρχο αυτό της πολιτικής σταθερότητας σε μια εξαιρετικά περίπλοκη συγκυρία. Είναι κάτι που και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το εκλογικό αφήγημα της πλειοψηφίας μπορεί να ενσωματώσει και το στοιχείο της εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη κρίση, με ορατές επιπτώσεις στην οικονομία, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει.

Την ίδια στιγμή, η πολεμική κρίση μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες και δυσμενείς εξελίξεις στην περίπτωση που παραταθεί χρονικά. Ηδη οι επιπτώσεις στις αυξήσεις τιμών αγαθών και υπηρεσιών είναι κάθε άλλο παρά αμελητέες και η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την κυβέρνηση που για την ώρα υιοθετεί το αφήγημα ότι γνωρίζει και μπορεί να διαχειριστεί και αυτή την κρίση.

Και αν αυτά είναι τα σημεία πάνω στα οποία μπορεί να στηθεί ένα πειστικό εκλογικό αφήγημα, οι υπέρμαχοι της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες επικαλούνται, επίσης, την ύπαρξη μιας σειράς ανοιχτών ζητημάτων, τα οποία μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση τηνκυβέρνηση και να προκαλέσουν πλήγματα. Η έναρξη της δίκης των Τεμπών έδειξε ότι η υπόθεση μπορεί να τροφοδοτήσει μέτωπα αντιπαράθεσης και να αποτελέσει εστία κριτικής για χειρισμούς, ελλείψεις, αστοχίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός στη χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπηση αναφέρθηκε στην εικόνα από την πρώτη ημέρα της δίκης και στα προβλήματα που προέκυψαν και έκανε λόγο για «αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά».

Στη βουλή αναμένεται το προσεχές διάστημα η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προεξοφλείται ότι θα αναδεικνύει δύσκολα στην πολιτική διαχειρίσή τους ζητήματα, όσον αφορά την εμπλοκή στελεχών της κυβερνητικής παράταξης.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το θέμα των υποκλοπών, με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν να προκαλούν πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι αμφίβολο κατά πόσο απαντώνται πειστικά από την κυβερνητική γραμμή ότι πρόκειται για δηλώσεις ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση, θέση που υπονοεί ότι είναι μειωμένης αξιοπιστίας τα λεγόμενα. Το θέμα των υποκλοπών θα έρθει στηΒουλή, πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας, καθώς εκκρεμεί η συζήτηση για το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υπάρχει επίμονη φημολογία ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής με επίκεντρο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εξέλιξη όχι απαραίτητα δυσμενή για την κυβέρνηση, καθώς κατά κανόνα οι προτάσεις μομφής λειτουργούν συσπειρωτικά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης επίμονα διαψεύδουν όλα τα σενάρια. «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός απορρίπτει κάθε σχετική εισήγηση πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση. Βεβαίως, οι πρόωρες εκλογές είναι μεταξύ των πραγμάτων που δεν προαναγγέλλονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.