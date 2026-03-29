ΠΑΣΟΚ: Με την ψηφοφορία για εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώνεται το 4ο Συνέδριο

Η ψηφοφορία άρχισε στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 18.00, με 506 υποψηφίους και 271 μέλη να εκλέγονται, σύμφωνα με το νέο Καταστατικό

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελειώνουν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο.

Σημειώνεται πως χθες βραδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

 

TAGS: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κεντρική επιτροπή συνέδριο
