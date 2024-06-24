Τσελίκ: Τα προβλήματα με την Ελλάδα συνεχίζονται, αλλά υπάρχει συνεργασία

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ο εκπρόσωπος του AKP Ομέρ Τσελίκ.

«Οι εξελίξεις στο Αιγαίο, οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι πάντα στην ατζέντα μας, όπως γνωρίζετε. Βεβαίως, τα προβλήματα συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει συνεργασία σε ένα νέο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η διαδικασία διαλόγου μεταξύ μας συνεχίζεται στο σημείο αυτό» τόνισε και πρόσθεσε:

«Στο πλαίσιο της τουρκο-ελληνικής συνεργασίας, έχει επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος με την κατάθεση από κοινού υποψηφιότητα στον ΟΑΣΕ. Ο πρέσβης Φεριντούν Σινιρλίογλου προτάθηκε ως υποψήφιος για γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και η Ελληνίδα διπλωμάτης Μάνια Τελαλιάν προτάθηκε ως υποψήφια για διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του διαλόγου που αναπτύχθηκε πρόσφατα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.