Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόεδρος της Βουλής: Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια

«Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον», δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Νικήτας Κακλαμάνης

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

«Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…»
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Νικήτας Κακλαμάνης Eurobasket 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark