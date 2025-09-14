Συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εθνική Μπάσκετ

Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket έδωσε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.

Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε.

Τους ευχαριστούμε!».





Πηγή: skai.gr

