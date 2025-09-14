Λογαριασμός
Ανδρουλάκης για Εθνική Μπάσκετ: «Μας κάνατε περήφανους»

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα Μπάσκετ για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket 2025 έδωσε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης: 

Πιο αναλυτικά: 

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μάς κάνατε περήφανους!».

