Μητσοτάκης: Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Μπάσκετ επέστρεψε εκεί που ανήκει

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας, ανέφερε ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

"Ύστερα από 16 χρόνια η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας" σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

"Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη:".

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Eurobasket 2025 Εθνική Ελλάδας
