Στην παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχώρησε χθες ο Χρήστος Μπουκώρος, μετά την κατάθεση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ το Σάββατο, ο βουλευτής Μαγνησίας κ. Μπουκώρος τόνισε ότι «δεν ζημίωσε τον ΟΕΚΕΠΕ ούτε με ένα ευρώ».

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι μετέφερε ένα αίτημα ασθενούς μικροπαραγωγού για παράταση στον έλεγχό του, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε, του κόπηκε η επιδότηση και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι το τηλεφώνημά του δεν ζημίωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επεσήμανε ότι παραιτήθηκε για να μην αποτελεί μέρος μιας προβληματικής εικόνας με την οποία δεν έχει καμία σχέση.

Επιπλέον, ανέφερε ότι αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι αποσπασματικά.

Δεν παραιτείται από βουλευτής

Το περιστατικό συνέβη όπως είπε το 2021, περίοδο που ήταν βουλευτής και η συγκεκριμένη υπόθεση μπήκε στο αρχείο από Έλληνα εισαγγελέα γιατι η συμπεριφορά του δεν κρίθηκε ποινικά κολάσιμη.

Σε ερώτηση αν θα παραιτηθεί από βουλευτής, απάντησε ότι την έδρα μπορεί να την παραχωρήσει μόνο στους συμπολίτες του, προσθέτοντας πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί η δική του υπόθεση κρίθηκε και από το Ελληνα και από τον Ευρωπαίο εισαγγελέα ότι δε χρήζει ποινικής έρευνας η δική του υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

