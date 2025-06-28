Βίντεο της ΝΔ με Τσίπρα, Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου για τα 10 χρόνια από τα capital controls - Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΝΔ αναφέρεται στα 10 χρόνια από την επιβολή των capital controls με τίτλο. «Δεν ξεχνάμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα!»

Το βίντεο ξεκινάει με το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα με το οποίο αναγγέλλει την διοργάνωση δημοψηφίσματος, παρουσιάζει το κλίμα της ανασφάλειας και του χάους που δημιουργήθηκε στη χώρα με το κλείσιμο των τραπεζών και τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αναφέρεται στη θέση της Ελλάδας δέκα χρόνια μετά, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης, στην αύξηση των καταθέσεων, στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 3,3%, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος από τα 586 ευρώ το 2015 έφτασε το 2025 στα 880 ευρώ και στην πτώση της ανεργίας που το 2015 ήταν 24,1% και σήμερα στο 8,3%.

10 χρόνια από την επιβολή capital controls - Δεν ξεχνάμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα! pic.twitter.com/EiPT1oBk4p — ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) June 28, 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας, να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά του σχολιάζει ότι «οι καταχραστές της ΝΔ συνεχίζουν να πολιτεύονται με την ανάγνωση του παρελθόντος όπως τους βολεύει» ενώ προσθέτει και ότι «αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας, να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας που βρίσκονται στη Βουλή. Ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Θλιβεροί και για τα σίδερα μετά από 6 χρόνια διαφθοράς, οι καταχραστές της ΝΔ συνεχίζουν να πολιτεύονται με την ανάγνωση του παρελθόντος όπως τους βολεύει.

Αφού χρεοκόπησαν τη χώρα και υποβάθμισαν το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, ξανάρχισαν το 2019 από εκεί που σταμάτησαν το 2014.

Όσο και αν οι Ευρωπαίοι ομόσταβλοί τους, προσπάθησαν το 2015 να συντρίψουν την Ελλάδα, ο λαός μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως τέκνο της ανάγκης, την κράτησε όρθια και την ξανάβγαλε στο ξέφωτο.

Την ιστορία δεν θα την γράψουν αυτοί που κλέβουν το δημόσιο χρήμα.

Αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας, να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας που βρίσκονται στη Βουλή. Ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα.

