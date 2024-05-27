Πρέσβης Ισραήλ σε Κασσελάκη: Αν θέλετε να συνεισφέρετε, μιλήστε με ειλικρίνεια και στις δύο πλευρές

Κριτική ασκεί ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίσκεψή του στα παλαιστινιακά εδάφη, αναφέροντας ότι επέλεξε να συνομιλήσει μόνο με τη μία πλευρά.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, μετά την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στην Παλαιστινιακή Αρχή ο Πρέσβης του Ισραηλ ανέφερε ότι «μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει τη διαφορά αντί να κάνει δηλώσεις».

«Εάν θέλετε να συνεισφέρετε, πρέπει να μιλήσετε και με τις δύο πλευρές, θα πρέπει να μιλήσετε με ειλικρίνεια και στις δύο πλευρές. Θα ήλπιζα ότι πέρα από τη συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους, ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ βρισκόταν στη Ραμάλα, θα καταδίκαζε τις θηριωδίες της Χαμάς, θα ζητούσε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων» είπε ο κ. Κατς, προσθέτοντας «ότι ο κ. Κασσελάκης κατά τη διέλευση στο Ισραήλ θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για να συναντηθεί επίσης με τις οικογένειες των 125 ομήρων στο Ισραήλ και να επισκεφθεί τα Κιμπούτς στα νότια της χώρας όπου η Χαμάς διέπραξε τη σφαγή της».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «θα ήταν ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ. Ίσως όμως να μην ήταν αυτός ο σκοπός του».

Κλείνοντας ο κ. Κατς σημείωσε ότι «και ίσως ένα τελευταίο σημείο. Χαίρομαι που η επίσκεψή του πήγε καλά. Κάποιοι άφησαν να εννοηθεί ότι μπορεί να δυσκολευτεί να εισέλθει στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή λόγω των προηγούμενων δηλώσεων του. Λοιπόν, αυτό ήταν εντελώς αβάσιμο.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.