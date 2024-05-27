ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για διαρροή emails: Η υπουργός Εσωτερικών οφείλει να παραιτηθεί

Η σημερινή απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί κόλαφο για την προσπάθεια συγκάλυψης, που επιχείρησε η κυβέρνηση και προσωπικά η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

«Όπως επισημαίνει η Αρχή, δεν προκύπτει ότι έγινε εξαντλητική έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών από το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός του ακριβούς χρόνου και του αντικειμένου της παράνομης διαβίβασης.

Ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στην ανεξάρτητη αρχή.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απόφαση της Αρχής υπήρχε η δυνατότητα μαζικής εξαγωγής στοιχείων εκλογέων από το υπουργείο χωρίς να καταγράφεται ποιος και γιατί τα παίρνει κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Η απόφαση αναδεικνύει την ανικανότητα της «επιτελικής» κυβέρνησης να κάνει το αυτονόητο, κάτι που αποδεικνύεται και από το ύψος του προστίμου στις 400.000 ευρώ.

Η Υπουργός οφείλει να παραιτηθεί.

Δεν είναι αποδεκτό να μετατρέπεται το υπουργείο Εσωτερικών σε εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού να παραδίδονται στο κυβερνών κόμμα και σε υποψηφίους του, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.Μπορούμε και αξίζουμε περισσότερα.»

