«Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο δίκιο είχαμε όταν ζητούσαμε να αποπέμψει ο Κυρ. Μητσοτάκης την Ν. Κεραμέως», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχετικά με την ανακοίνωση της επιβολής προστίμου από την ΑΠΔΠΧ στην 'Αννα Ασημακοπούλου και το ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωση του πως «η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 27/5/24, την επιβολή προστίμου 40.000Euro στην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, και 400.000Euro στο Υπ. Εσωτερικών - που θα τα πληρώσουν οι πολίτες - για το σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων εκλογέων εξωτερικού, ενώ ανέβαλε την έκδοση απόφασης για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά από αίτημά της για αναβολή προκειμένου να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «όπως περιγράφεται και στην απόφαση, αποδεικνύεται ξανά πως τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων έγιναν ‘μπαλάκι' επί μήνες μεταξύ ΥΠ.ΕΣ, ΝΔ και μιας τουλάχιστον υποψήφιας ευρωβουλεύτριας». Σημειώνει ότι «αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο δίκιο είχαμε όταν ζητούσαμε να αποπέμψει ο Κυρ. Μητσοτάκης την Ν. Κεραμέως, η οποία φυσικά δεν τόλμησε να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να δώσει εξηγήσεις πριν τη διακοπή των εργασιών της Βουλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά εκ νέου: «Σε ποιους άλλους (πλην της Μ. Ασημακοπούλου που τα παρέλαβε 20/1/2024) έχει παραδώσει ο Γραμματέας αποδήμων της ΝΔ τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων;». Σχολιάζει ότι δεν περιμένει απάντηση, «όπως δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα καμία για τις παράνομες παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ με το Predator. Όπως δεν έχουμε λάβει ούτε και για το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής του. Και όπως δεν περιμένουμε να μας απαντήσουν γιατί πολύ πρόσφατα βουλευτής και στελέχη της ΝΔ βράβευσαν την επίορκο εφοριακό».

