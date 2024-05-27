Κασσελάκης: Ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Τον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας στη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της επίσκεψης του στα Παλαιστινιακά εδάφη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο κόκκινο περιέγραψε τις εικόνες απόλυτης καταστροφής και επεσήμανε ότι ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορούμε να το ανεχτούμε.

Την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, κι από την Ελλάδα ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντηση με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Ο Στ. Κασσελάκης επισκέφθηκε και το Μαυσωλείο του Γιασέρ Αραφάτ.

Την ανάγκη να στηριχθεί το ειδικό καθεστώτος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Στη συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Συντονιστή του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την ανθρωπιστική κρίση που σοβεί στην περιοχή.

Στο δρόμο για την κάλπη της 9ης Ιουνίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την δημοσιότητα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στεγαστική κρίση.

Τρίτη και Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιοδεύει στη Πελοπόννησο.

