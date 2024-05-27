«Η εντολή την οποία θέλω να δώσετε αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία είναι μια εντολή που δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητήσει το βράδυ της 9ης Ιουνίου ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει ακριβώς αυτές τις μεγάλες αλλαγές για τις εκλεγμένες του Ιούνιο. του 2023» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κέρκυρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στην αντιπολίτευση εκφράζοντας τη λύπη του "διότι από την αντιπολίτευση, πρώτον, δεν ακούμε τίποτα για την Ευρώπη. Τίποτα απολύτως. Δεν ακούμε τίποτα, τίποτα από την αντιπολίτευση για τα μεγάλα στοιχεία της Ευρώπης την επόμενη μέρα".

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό το οποίο τον προβληματίζει ακόμα περισσότερο, «είναι ότι αισθάνομαι μερικές φορές ότι ξαναζούμε μια επανάληψη προεκλογικού έργου και μιας πολιτικής ρητορικής που έχει πληγώσει τη χώρα». Αναφέρθηκε σε ένα "πιο lifestyle περιτύλιγμα, με άλλες πρακτικές και συνήθειες επικοινωνίας" με δύο -όπως είπε- χαρακτηριστικά, τα οποία δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την παλιά εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.

"Το ένα είναι η τοξικότητα και το ψέμα. Αυτά δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν ακριβώς τα ίδια". Και το δεύτερο είναι το ταξικό δεκάδων δισεκατομμυρίων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα χρηματοδοτικοί πόροι για να μπορέσει να γίνει πράξη».

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νίκη των εκλογών του Ιουλίου 2023 και είπε ότι η εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες "είναι μια εμπιστοσύνη η οποία συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη".

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα:

«Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, φίλοι και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ γι' αυτή την τόσο θερμή υποδοχή.

Αυτή την όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, εδώ στην Κέρκυρα χτυπάει ο παλμός και η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας και στέλνετε κι εσείς -η δική σας παρουσία σήμερα- ένα μήνυμα νίκης στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή αθλητική επιτυχία. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση -έχει πολλούς φίλους εδώ βλέπω- για 7η φορά της Ευρωλίγκας, μια πολύ σημαντική αθλητική επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο και ευχόμαστε να έχουμε και άλλες θετικές ειδήσεις αυτή την εβδομάδα σε άλλο σπορ.

Φίλες και φίλοι, ήθελα να βρω σήμερα μαζί σας, στην Κέρκυρα, λίγες μέρες, 13 μέρες μόνο πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, για να σας μιλήσω για τη μεγάλη σημασία αυτών των εκλογών.

Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν μία ιδιαιτερότητα: σε αντίθεση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι εκλογές που δεν συμπίπτουν ούτε με δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ούτε τοποθετούνται κοντά χρονικά σε εθνικές εκλογές.

Καταλαβαίνω γιατί πολλοί από εσάς μπορούν να αισθάνεστε κουρασμένοι από απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και να θεωρείτε ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Θέλω να σας πω ότι αυτή η άποψη είναι εσφαλμένη.

Είναι εσφαλμένη πρωτίστως διότι οι ασφαλείς αποφάσεις που θα παρθούν στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Πόσω μάλλον τις ζωές της Κέρκυρας, των Ιονίων Νησιών, που είναι και η Περιφέρεια που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά στην Ευρώπη.

Σκεφτείτε πόσο σημαντικές διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια και πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής και να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές προς τον όφελο, τελικά, της ίδιας της πατρίδας μας.

Θυμάστε καλά, εδώ στην Κέρκυρα, την δύσκολη εποχή του κορονοϊού, όταν αναγκαστήκαμε να τα κλείσουμε όλα και μετά καταφέραμε και εξασφαλίσαμε την ομαλή μετάβαση πάλι σε μια κανονική τουριστική περίοδο.

Χαίρομαι πραγματικά γιατί βλέπω και σήμερα την Κέρκυρα να σφύζει από ζωή. Θα πάμε και φέτος σε μια τουριστική χρονιά-ρεκόρ. Πολλά συγχαρητήρια στους επαγγελματίες του τουρισμού που διαφυλάττουν την ποιότητα του νησιού και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όμως, στο μέσο αυτής της μεγάλης υγειονομικής δοκιμασίας, κληθήκαμε ως Ευρώπη να πάρουμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση για το πώς θα στηρίξουμε τις οικονομίες μας να ξεπεράσουν την κρίση του κορονοϊού. Και μέσα από αυτή την κρίση γεννήθηκε ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο φέρει και την σφραγίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος, 750 δισεκατομμύρια συνολικά πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για την στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομικών. Καταφέραμε ως Ελλάδα να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό από αυτή την χρηματοδότηση και φέραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πολλοί με ρωτάνε, "και καλά, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα;". Για δείτε τα έργα στα κέντρα υγείας της Κέρκυρας, παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στο νοσοκομείο.

Και μιας και αναφέρομαι στα θέματα της υγείας, να αναφερθώ ειδικά στις γυναίκες που είναι σήμερα μαζί μας: δωρεάν μαστογραφίες, πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά". Πολλές από εσάς έχετε ήδη λάβει ένα μήνυμα από το κράτος, το οποίο για πρώτη φορά έρχεται και σας λέει, "πηγαίντε κάντε δωρεάν μια εξέταση μήπως τυχόν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε". Και από αυτή την πρωτοβουλία μόνο, καταφέραμε και εντοπίσαμε 20.000 γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο του μαστού και δεν το γνώριζαν. Σκεφτείτε το. Και αυτές οι γυναίκες τώρα, ως επί το πλείστον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα γίνουν καλά. Και ακολουθούν πολλά άλλα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.

Σκεφτείτε τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στα σχολεία μας. Βλέπω εδώ και νέα παιδιά και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τοποθετήσει σε όλα τα σχολεία της χώρας 36.000 διαδραστικούς πίνακες, που αντικαθιστούν τον κλασικό μαυροπίνακα και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και στους καθηγητές να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα.

Όλα αυτά είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκατοντάδες έργα και δράσεις που δρομολογούνται σε όλη τη χώρα. Εάν δεν είχαμε ισχυρή φωνή στην Ευρώπη όταν σχεδιάστηκε αυτό το καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα.

Το ίδιο ισχύει και για το γνωστό σε όλους μας ΕΣΠΑ. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, ιδιαίτερα σημαντικό για τις Περιφέρειες, το γνωρίζουν πολύ καλά οι Περιφερειάρχες, το οποίο ως προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται στις Περιφέρειες είναι αυξημένο κατά 30%. Διότι χρειάζεται η συνεργασία Περιφέρειας, Δήμων και κεντρικού κράτους για να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα, ελλείψεις στις υποδομές.

Παραδείγματος χάρη, τα θέματα της ύδρευσης της Κέρκυρας, τα έχω συζητήσει διεξοδικά και με τους Δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη. Θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για τα θέματα της ύδρευσης της Κέρκυρας. Είναι μια προσωπική μου δέσμευση αυτή και πιστεύω ότι θα μπορούμε να επανέλθουμε με συγκεκριμένες ανακοινώσεις μετά τις εκλογές.

Όλα, όμως, τα έργα αυτά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φέρνουν και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα χρηματοδότησης. Και αν φύγουμε από το ζήτημα των χρημάτων, για να σκεφτούμε λίγο πόσο η Ευρώπη μας βοήθησε με τον τρόπο της να ενισχύσουμε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια -και αναφέρομαι στην πενταετία, διότι έχουν μεσολαβήσει από τις ευρωεκλογές του 2019-, πόσο η Ευρώπη μας βοήθησε να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση, είτε μιλάμε για τη σχέση μας με την Τουρκία, όπου καταφέραμε και μετατρέψαμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές σε διαφορές οι οποίες σε έναν βαθμό επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, είτε μιλάμε για τη μεγάλη επιτυχία μας να μπορέσουμε να εμπλέξουμε την Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Ξέρω ότι το μεταναστευτικό για εσάς εδώ στην Κέρκυρα μπορεί να φαντάζει ένα πρόβλημα πολύ μακρινό, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για τη Θράκη μας, για τον Έβρο μας δεν ήταν καθόλου έτσι. Κατάφερε αυτή η κυβέρνηση και φύλαξε τα σύνορα της χώρας, έτσι ώστε να μην καθορίζουν οι διακινητές ποιος θα εισέρχεται στη χώρα, αλλά η κυρίαρχη ελληνική πολιτεία. Και σε όλα αυτά τελικά καταφέραμε και πείσαμε και είχαμε την Ευρώπη σύμμαχό μας.

Πολλές άλλες σημαντικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στην Ευρώπη και πάρθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτό το οποίο έχει αλλάξει, φίλες και φίλοι, σε αντίθεση με το παρελθόν, είναι ότι σήμερα πηγαίνουμε στην Ευρώπη με το κεφάλι ψηλά. Μία χώρα η οποία πατάει καλά στα πόδια της, με αυτοπεποίθηση, μία χώρα η οποία δεν είναι πια το "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης. Μία χώρα η οποία έχει βγει από όλα τα καθεστώτα επιτήρησης, μία χώρα η οποία έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και αυτό μας επιτρέπει, επιτρέπει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, επιτρέπει στους Έλληνες ευρωβουλευτές να πηγαίνουμε και να μη μιλάμε μόνο για τα δικά μας προβλήματα, αλλά να συμμετέχουμε στη συνδιαμόρφωση σημαντικών ευρωπαϊκών επιλογών.

Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτό είναι το στοίχημα της ευρωκάλπης και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό κάνοντας μία, πιστεύω, αντικειμενική αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται σήμερα ο προεκλογικός αγώνας.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της Ευρώπης. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τους αντιπάλους μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας έβαλε στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέγραψε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας.

Εμείς υπογράψαμε τη ληξιαρχική πράξη της Ευρωπαϊκής Ελλάδας κι εμείς είμαστε βέβαια και αυτοί οι οποίοι κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη το δύσκολο καλοκαίρι του 2015, όταν χρειάστηκε να πάρουμε μία απόφαση η οποία μας στοίχισε κομματικά -μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό-, ήταν όμως η υπεύθυνη εθνικά απόφαση για να μην οδηγηθούμε άρον-άρον στην έξοδο από το ευρώ, κάτι το οποίο θα ισοδυναμούσε με οικονομική και κοινωνική καταστροφή.

Και τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόμαστε βήμα-βήμα να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη σε όλα τα πεδία πολιτικής. Και τα επόμενα πέντε χρόνια θα παρθούν πάλι πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη, χρηματοδοτικού χαρακτήρα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε ως Ευρώπη τις σημαντικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά με καλές τιμές για όλους τους καταναλωτές.

Θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μπορέσει να προσθέσει χρηματοδοτική δύναμη στους εθνικούς προϋπολογισμούς; Για σκεφτείτε πόσο μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα αυτό.

Αν κάτι μάθαμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και από όλα αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή, είναι ότι έχει τεράστια σημασία να μπορείς να προστατεύεις τους αιθέρες σου και να έχεις μία καλή αντιπυραυλική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο ενδεχομένως η Ευρώπη θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει και προσωπικά βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή για να διεκδικήσω ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μία τέτοια πρωτοβουλία.

Για πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Ξέρω ότι η ακρίβεια πολλές φορές είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο ταλανίζει πολλά νοικοκυριά, ειδικά τα πιο αδύναμα νοικοκυριά, συνταξιούχους, ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με χαμηλούς μισθούς. Και είναι δύσκολα τα πράγματα με την ακρίβεια, δεν το κρύψαμε ποτέ εμείς αυτό.

Από την άλλη, όμως, είπαμε ξεκάθαρα ότι η απάντηση στην ακρίβεια μπορεί να είναι παραπάνω έλεγχοι, παραπάνω πρόστιμα, νομιμότητα παντού. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι τελικά οι υψηλότερες συντάξεις και οι καλύτεροι μισθοί και αυτό έχει ήδη αρχίσει και συμβαίνει στην ελληνική οικονομία και δείτε εδώ τι γίνεται στην Κέρκυρα.

Πριν από πέντε χρόνια μπορεί να βλέπαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας, ποιο ήταν; Ανεργία 17%. Έτσι δεν είναι; Σήμερα αυτό το οποίο ακούμε κατά κανόνα από τους επαγγελματίες είναι: "δεν βρίσκουμε εργαζόμενους". Και πολλές φορές τους λέω, βέβαια, ειδικά στους μεγάλους ξενοδόχους οι οποίοι έχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις, "πληρώστε λίγο παραπάνω και θα βρείτε τους σωστούς εργαζόμενους". Και με αυτόν τον τρόπο τελικά ανεβαίνουν οι μισθοί. Και ανεβαίνουν οι μισθοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πραγματικοί μισθοί και σήμερα εδώ που μιλάμε, στην Κέρκυρα, στον κλάδο του τουρισμού.

Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Πριν από λίγες μέρες έστειλα μία επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επισήμανα, με τρόπο τεκμηριωμένο και πιστεύω και σχετικά αυστηρό, ότι δεν είναι δυνατόν ως Ευρώπη να παρακολουθούμε το φαινόμενο οι πολυεθνικές εταιρείες να τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα. Αν έχουμε μία ενιαία αγορά, το άλφα απορρυπαντικό πρέπει να στοιχίζει λίγο-πολύ το ίδιο στο Βέλγιο, στη Δανία και στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει, όμως, αυτό παντού.

Και γιατί ζητήσαμε την βοήθεια της Ευρώπης; Γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Και προσέξτε τώρα, μας ασκήθηκε κριτική από την Αριστερά, η οποία υποτίθεται ότι είναι κατά των μονοπωλίων, επειδή αυτή η κυβέρνηση είχε το θάρρος και την τόλμη να τα βάλει με τις ισχυρές πολυεθνικές. Και θα εξακολουθούμε να τον δίνουμε αυτόν τον αγώνα, διότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόβλημα το οποίο είναι μόνο ελληνικό. Αφορά και άλλες μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και πιστεύω ότι και σε αυτό μπορούμε την επόμενη μέρα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα.

Θα μπορέσει η Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια να επενδύσει περισσότερο σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό πρόβλημα όλης της Ευρώπης; Δημογραφικό πρόβλημα δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο έχει και κοινωνικές εξηγήσεις. Είναι και ένα ζήτημα, όμως, πάνω στο οποίο αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σκύψει. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε το επίδομα γέννας και το αυξήσαμε στα 2.400 ευρώ. Είναι μια ανάσα για κάθε νέα οικογένεια η οποία αποκτά παιδί.

Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε το επίδομα μητρότητας στις αγρότισσες, στις ελεύθερες επαγγελματίες. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να στηρίξουμε την εργαζόμενη οικογένεια με ολοήμερο σχολείο, με βρεφονηπιακούς σταθμούς παντού, έτσι ώστε να μπορέσει η νέα οικογένεια να αισθανθεί ότι έχει τη δυνατότητα να αφήσει κάπου το παιδί της αν δουλεύουν και οι δύο γονείς.

Και εμείς είμαστε αυτοί που σκύβουμε πάνω στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Ξέρω ότι ειδικά στην Κέρκυρα εδώ, σε περιοχές που έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, η μια πλευρά είναι: καλό είναι να νοικιάζονται τα διαμερίσματα σε Airbnb, μην κοροϊδευόμαστε, αυτό είναι ένα πρόσθετο εισόδημα για πολλούς ιδιοκτήτες.

Από την άλλη, όμως, αυτό δημιουργεί πιέσεις στη στέγη, για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα έρθουν, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς. Και εκεί θέλουμε να συνεργαστούμε και με την Περιφέρεια και με τον Δήμο για να δούμε πώς θα βρούμε λύσεις για προσβάσιμη κατοικία για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Και βέβαια, προγράμματα όπως το πρόγραμμα "Σπίτι μου", το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέα ζευγάρια να αποκτήσουν ένα σπίτι πληρώνοντας στεγαστικό δάνειο αντίστοιχο με αυτό το οποίο θα πλήρωναν -και χαμηλότερο πολλές φορές- εάν νοίκιαζαν το ίδιο σπίτι. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις αυτές που γίνονται για να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εκεί η Ευρώπη μπορεί να είναι αρωγός.

Ελπίζω, λοιπόν, να σας εξήγησα πώς αυτά τα οποία γίνονται και συμβαίνουν στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο με κάποιο τρόπο επηρεάζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, και τη δική σας πραγματικότητα, στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Είμαστε μέλος μιας ευρωπαϊκής οικογένειας και υπερήφανοι γι' αυτό. Και πρέπει την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρή για να διεκδικήσει στην Ευρώπη ακόμη περισσότερα. Πρέπει να είναι και ισχυρή όμως για έναν λόγο ακόμα.

Εμείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη δεύτερη τετραετία τον Ιούνιο του 2023 έχοντας λάβει από τους πολίτες μια ισχυρή εντολή. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η εντολή μπορεί να εξέπληξε ευχάριστα σίγουρα εμάς, δυσάρεστα κάποιους άλλους, είναι όμως μια εντολή ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εμένα προσωπικά.

Αναρωτιέμαι τώρα για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες. Δεν νομίζω ότι χτυπάνε για τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι έχουν μεγάλα προβλήματα.

Αυτή η εντολή όμως, είναι μια εντολή ρήξεων και τολμηρών αλλαγών, την οποία εμείς αυτούς τους πρώτους δέκα μήνες της δεύτερης τετραετίας μας την υπηρετήσαμε με συνέπεια. Υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, είτε πρόκειται για αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που δώσαμε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, είτε πρόκειται για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, παρεμβάσεις στην υγεία, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Εμείς στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο -το έχουμε αποδείξει αυτό στην πράξη- και τη δημόσια εκπαίδευση. Ναι, όμως, υλοποιήσαμε και τη δέσμευσή μας ότι πρέπει επιτέλους στη χώρα να αποκτήσουμε και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αποτελούσε ένα ζητούμενο, μια ανορθογραφία, όταν όλες οι χώρες του κόσμου δίνουν και τέτοια δυνατότητα, αυτό να μην συμβαίνει.

Να συνεχίσουμε -έχουμε εδώ και τον Υπουργό των μεγάλων ψηφιακών αλλαγών μαζί μας, τον Δημήτρη Παπαστεργίου- τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται στην ψηφιακή διακυβέρνηση, που ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Να κάνουμε παρεμβάσεις ως προς την πάταξη της φοροδιαφυγής και να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέμε, "νομιμότητα παντού". Ναι, ξέρω ότι μερικές φορές μπορεί να είχαμε λίγα παράπονα, για τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Όμως, ξέρετε, όλες αυτές οι παρεμβάσεις, που πολλοί έλεγαν ότι δεν μπορούσαν ποτέ να γίνουν πράξη και έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, γίνονται τελικά διότι περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή έχουμε περισσότερα έσοδα για υγεία, για παιδεία, για κοινωνική πολιτική, για ασφάλεια. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις που ήδη έγιναν πράξη από αυτή την κυβέρνηση.

Να πω δυο κουβέντες για τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι, ήταν σε μεγάλο βαθμό ο μεγάλος ασθενής. Ήταν ο μεγάλος ασθενής και παραμένει ο μεγάλος ασθενής, γιατί η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, η οποία συνέβαινε στη χώρα μας, είναι μη αποδεκτή πραγματικότητα.

Κάναμε τολμηρές παρεμβάσεις και στον τομέα αυτό. Ο νέος δικαστικός χάρτης ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ειρηνοδίκες οι οποίοι μπορεί να μην εργαζόταν στο 100% του χρόνου τους, ενσωματώνοντας, λοιπόν, τα ειρηνοδικεία με τα πρωτοδικεία, να έχουμε πρακτικά περισσότερους δικαστές για να εκδικάζονται οι υποθέσεις πιο γρήγορα. Και το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή δικαιοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο απαλλάσσουμε τους δικαστές από γραφειοκρατία.

Και ναι, και για όλα αυτά τα οποία έγιναν και μας πόνεσαν πολύ, έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε τελικά και για τα δύσκολα, τα μεγάλα τραύματα τα οποία άφησαν πίσω μας τραγωδίες.

Και αν κάποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να βγει να το πει. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία τελικά θα αποδώσει και τις ευθύνες.

Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες, δεν αποδίδω ευθύνη ούτε εγώ ούτε κανείς από εσάς. Δικάζονται στο δικαστήριο με διαδικασίες οι οποίες είναι απολύτως καθορισμένες και με ρυθμούς, να τονίσω, οι οποίοι είναι πολύ πιο γρήγοροι από αντίστοιχες υποθέσεις, που δυστυχώς μας πήγαν πολύ πίσω με αυτό.

Λοιπόν, και για τα θέματα της Δικαιοσύνης είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά και να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να κινηθούμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Γι΄ αυτό, λοιπόν, η εντολή την οποία θέλω να δώσετε αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία είναι μια εντολή που δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητήσει το βράδυ της 9ης Ιουνίου ότι η κυβέρνηση διαθέτει απόλυτη πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει ακριβώς αυτές τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες εκλέχτηκε τον Ιούνιο του 2023.

Και λυπάμαι, λυπάμαι πράγματι, διότι από την αντιπολίτευση, πρώτον, δεν ακούμε τίποτα για την Ευρώπη. Τίποτα απολύτως.

Έχουμε ευρωεκλογές, έχουμε 42 εξαιρετικούς υποψηφίους, υποψήφιες και υποψηφίους, κάποιοι εκ των οποίων έχουν μάλιστα και τοπικά χαρακτηριστικά εδώ, και στην Κέρκυρα.

Αλλά δεν ακούμε τίποτα, τίποτα από την αντιπολίτευση για όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα, για τα μεγάλα στοιχήματα της Ευρώπης την επόμενη μέρα.

Αλλά, επίσης, αυτό το οποίο με προβληματίζει ακόμα περισσότερο, φίλες και φίλοι, είναι ότι αισθάνομαι μερικές φορές ότι ξαναζούμε μια επανάληψη ενός προεκλογικού έργου και μιας πολιτικής ρητορικής η οποία έχει πληγώσει την χώρα.

Σε ένα μπορεί αυτή την φορά πιο lifestyle περιτύλιγμα, με άλλες πρακτικές και συνήθειες επικοινωνίας -δεν θέλω να τις σχολιάσω, ο κάθε πολιτικός αρχηγός επικοινωνεί με τον δικό του τρόπο-, με δύο, όμως, χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την παλιά εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι η τοξικότητα και το ψέμα. Αυτά δεν έχουν αλλάξει, έχουν παραμείνει ακριβώς τα ίδια.

Και το δεύτερο είναι το τάξιμο δεκάδων δισεκατομμυρίων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα χρηματοδοτικοί πόροι για να μπορέσει αυτό να γίνει πράξη.

Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το να στεκόμαστε… Κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου. Αν θέλετε να έρθετε εδώ και να κάνετε φασαρία, είναι δικαίωμα σας. Αλλά το ίδιο δικαίωμα έχω κι εγώ να μιλήσω σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν να με ακούσουν. Δημοκρατία το ένα -σας άκουσα, σας απάντησα- δημοκρατία και το άλλο. Δημοκρατία δεν είναι α λα καρτ. Να το μάθετε αυτό.

Εμείς, λοιπόν, επειδή ξέρετε, αν για κάτι δυσκολεύομαι να μπορώ να αποδεχθώ ότι μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η παράταξη, αυτή η παράταξη είναι η παράταξη -να τα πούμε και αυτά σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται- η οποία έφερε την δημοκρατία πίσω σε αυτόν τον τόπο. Για να μην ξεχνιόμαστε.

Και αν σήμερα κυβερνούμε με μια πλειοψηφία άνετη, είναι γιατί πήραμε 41% στις εκλογές, το οποίο εσείς μας το δώσατε, δεν το υφαρπάξαμε από κανέναν. Και οι αντίπαλοι μας είχαν 24 μονάδες διαφορά από εμάς.

Αυτό για εμάς, όμως -και θα το ξαναπώ, και επιτρέψτε μου να τελειώσω με αυτό-, είναι μια εμπιστοσύνη την οποία μας έδωσαν οι πολίτες η οποία συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη.

Πάνω απ' όλα αυτό το οποίο θέλω να ξορκίσω είναι οποιαδήποτε εκδήλωση αλαζονείας μπορεί να απορρέει από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρετε προσωπικά ότι είμαι ένας πολιτικός ο οποίος και αναγνωρίζει τα λάθη του και στέκεται αυτοκριτικά απέναντι στις όποιες αστοχίες μας. Και πάντα σκύβουμε το κεφάλι βάζοντας ψηλούς στόχους και δουλεύουμε σκληρά για να τιμήσουμε τη δική σας την εμπιστοσύνη.

Αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω. Γι' αυτό και οι εκλογές της 9ης Ιουνίου έχουν τόσο μεγάλη σημασία και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και στην Κέρκυρα και στα Ιόνια όχι απλά θα ξαναείμαστε γαλάζιοι παντού, σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα πάμε ακόμα καλύτερα και από το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ».

Συναντήσεις με παράγοντες του νησιού

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή και τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανο Πουλημένο, ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να περπατήσει σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, όπου συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και τουρίστες.

«Η Κέρκυρα είναι «ναυαρχίδα» της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα, ένα νησί στο οποίο ολοκληρώνονται σημαντικά έργα υποδομής, όπως όλη η παράκτια ζώνη, αλλά το οποίο έχει ακόμη εκκρεμότητες από το παρελθόν σε σχέση με τις υποδομές και θέλουμε να δωθούμε μαζί για να κλείσουμε αυτές τις χρόνιες πληγές, είτε μιλάμε για θέματα ύδρευσης, είτε μιλάμε για θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην έδρα της Περιφέρειας.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και σημείωσε πως η χρηματοδότηση των περιφερειακών προγραμμάτων από το τρέχον ΕΣΠΑ είναι αυξημένη κατά 30% συγκριτικά με το προηγούμενο. «Τα κονδύλια τα οποία εκμεταλλευόμαστε κατεξοχήν ως κεντρικό κράτος αλλά και ως Αυτοδιοίκηση για σημαντικά αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομής έχουν κατά κανόνα πρόσημο πολίτης. «Αρα, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και το τι θα συμβεί στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια έχει τελικά αντανάκλαση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την επίσκεψή του στο ιστορικό Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στα σπάνια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας. «Το νησί είναι ταυτισμένο με τον πολιτισμό του, με την ιστορία του, με τη μουσική του, με τις φιλαρμονικές του. Φροντίζουμε και αυτήν την πλευρά της Κέρκυρας όσο μπορούμε να την αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε όλες τις τοπικές δράσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω πάντα και τη νέα γενιά, τα νέα παιδιά, να την αγκαλιάζουν τη μουσική παράδοση του νησιού και να συμμετέχουν», ανέφερε

