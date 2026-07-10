Πολάκης: Παράνομες οι ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως - Κανονικά αύριο η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

«Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει όπως και δήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτηριας γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του στον Τύπο, καλώντας όλα τα μέλη της ΚΕ αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham ενώ, όπως είπε, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και μέσω zoom. Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, διευκρίνισε, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 130-135 μέλη.

Ο Π. Πολάκης σημείωσε πως η αυριανή συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο την αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, «τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων». Επιπλέον, όπως είπε, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά του στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα.

Ερωτηθείς αν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για να μπορέσει να τον επαναφέρει, ο Π. Πολάκης, απάντησε πως «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή», ξεκαθαρίζοντας ότι για «να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου να ψηφίζουν κάποιοι και μετά να αποχωρούν», «στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας η οποία θα εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάρουν μέρος οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και υποψήφιοι του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Σχετικά με το μήνυμα ακύρωσης της ΚΕ από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αν. Σαπουνά, σχολίασε ότι «δεν είχε απολύτως καμία ούτε νομιμοποίηση ούτε αρμοδιότητα να την ακυρώσει», ενώ επισήμανε ότι, βάσει καταστατικού, ρόλο προέδρου μετά την παραίτηση του Σ. Φάμελλου αναλαμβάνει η Πολιτική Γραμματεία.

Σχετικά με το ποιος θα κάνει την εισήγηση στην αυριανή ΚΕ, εξήγησε ότι εφόσον η σύγκλησή της έγινε μετά από αίτημα μελών της, ούτως ή άλλως θα γινόταν από κάποιο από αυτά, όπως και θα γίνει.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, σχολίασε πως «ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στον κόμμα του» και τόνισε πως «αυτήν την στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα με το πιο πλήρες πρόγραμμα κυβερνώσας Αριστεράς βαθιών θεσμικών αλλαγών που έχει ανάγκη η εργαζόμενη λαϊκή πλειοψηφία».

Πηγή: skai.gr

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