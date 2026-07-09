Πολάκης: «Μην έρθετε να ψηφίσετε αν έχετε αποφασίσει να φύγετε»

Νέα παρέμβαση για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ο Παύλος Πολάκης, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου 11/7, με την οποία το κόμμα καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την πορεία και την ανασυγκρότησή του.

Μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, ο βουλευτής Χανίων και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή να ενταχθούν σε άλλο πολιτικό σχηματισμό να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «βαθιά ανήθικο».



Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και φημολογίας για νέες αποχωρήσεις και μετακινήσεις στελεχών, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανασύνταξης μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Ο ίδιος κάνει λόγο για σεβασμό στους «κοινούς αγώνες» και ζητά να αφεθεί η απόφαση για το μέλλον του κόμματος σε όσους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το πονάνε ακόμα το μαγαζί».



Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:



«Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.

Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.

Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.

Για χάρη των κοινών μας αγώνων.

Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.

Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.

Παύλος Πολακης

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ «ανεξάρτητος» βουλευτής)»

Πηγή: skai.gr

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