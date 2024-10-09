Πολάκης: Όποιος υπονομεύσει με την απουσία του τη συνάντηση των υποψήφιων προέδρων θέλει μικρό ΣΥΡΙΖΑ

«Μπαλωθιές» του Παύλου Πολάκη... Όποιος υπονομεύσει με την απουσία του τη συνάντηση των υποψήφιων προέδρων την Πέμπτη θέλει έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει ο υποψήφιος πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Όποιος υπονομεύσει με την απουσία του αύτη τη συνάντηση, είτε θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό που θα ασχολείται με τα δικαιώματα και μόνο, είτε θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ πάλι μικρό που θα ψάχνεται να κολλήσει σε κάποιο "κεντροαριστερό" σενάριο!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

«Τα γραφώ αυτά γιατί παρά τη συμφωνία που έγινε, συνεχίζουν ύπουλα κάποιοι να προσπαθούν να ακυρώσουν την αυριανή συνάντηση για να υπηρετήσουν ιδιοτελή σχέδια!!» δηλώνει δε ο κ. Πολάκης, διαμηνύοντας ότι «αύριο μετριούμαστε όλοι».«Με βάση τη συνεννόηση που έχει γίνει, αύριο στις 12.30 μμ θα γίνει η συνάντηση στα γραφεία της Κουμουνδούρου των υποψηφίων πρόεδρων στις εκλογές του Σύριζα.Ο Νίκος Φαραντούρης και ο Απόστολος Γκλέτσος θα συμμετάσχουν μέσω ZOOM το οποίο θα είναι διαθέσιμο αύριο από τις 12.00,λογω του ό,τι ο ένας είναι Γάλλια και ο άλλος στην Κύπρο.Στη συνάντηση με βάση τη συνεννόηση που έχει γίνει θα είναι παρόντες η Ρανια Σβίγκου γραμματέας του κόμματος ,ο Νίκος Παππάς ως πρόεδρος της ΚΟ και ο Θάνος Μωραΐτης ως διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας!Εκει είναι προφανές πως θα τεθούν ΟΛΑ τα ζητήματα που έχουν ανακύψει προκειμένου μέσα από συζήτηση ,αντιπαράθεση και σύνθεση να υπάρξει μια ομαλή πορεία προς τις εκλογές.Μια πορεία που θα ανακόψει την εικόνα ρευστοποίησης που δημιουργούν τόσο τα απαράδεκτα εξώδικα ,όσο και οι απειλές για διαγραφές ή αποκλεισμούς υποψηφιότητας!!ΤΟ ΛΕΩ ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:Όποιος υπονομεύσει με την απουσία του αύτη τη συνάντηση, είτε θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό που θα ασχολείται με τα δικαιώματα και μόνο, είτε θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ πάλι μικρό που θα ψάχνεται να κολλήσει σε κάποιο «κεντροαριστερό» σενάριο !ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!!Θέλω ένα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αξιωματική αντιπολίτευση και κυβερνώσα δύναμη!Γι αυτο πήρα την πρωτοβουλία και αύριο θα είμαι εκεί !!Υγ .Τα γραφώ αυτά γιατί παρά τη συμφωνία που έγινε, συνεχίζουν ύπουλα κάποιοι να προσπαθούν να ακυρώσουν την αυριανή συνάντηση για να υπηρετήσουν ιδιοτελή σχέδια!!ΑΥΡΙΟ ΜΕΤΡΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ!!Παύλος Πολάκηςβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χανιών, υποψήφιος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.