Κασσελάκης: Θα είμαι παρών στην αυριανή συνάντηση

Μήνυμα με αιχμές απέστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι προτίθεται να παραστεί στη συνάντηση της Πέμπτης στην οποία προσκάλεσε τους συνυποψηφίους του ο Παύλος Πολάκης



«Εύχομαι πραγματικά οι καλές προθέσεις να είναι ειλικρινείς από όλους μας και να μη δυναμιτίσει κανείς την προσπάθεια» επισημαίνει, στη σκιά πληροφοριών ότι συνυποψήφιοι του δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.



Αναλυτικά το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ



«Δε θέλησα να διαγράψω υποψήφιο πρόεδρο.



Δε διέρρευσα δεδομένα υποψήφιου προέδρου.



Δεν ανέβαλα το συνέδριο.



Δεν ανέβαλα τις εκλογές για ΚΕ.



Τήρησα και τηρώ την ομαλότητα από την πρώτη στιγμή.



Γι’ αυτό θα είμαι παρών στην αυριανή συνάντηση.



Εύχομαι πραγματικά οι καλές προθέσεις να είναι ειλικρινείς από όλους μας και να μη δυναμιτίσει κανείς την προσπάθεια».

«Πήρα πρωτοβουλία και συγκαλώ στη 1 στην Κουμουνδούρου αύριο συνάντηση όλων υποψηφίων για να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες προεκλογικού αγώνα για ομαλότητα και ηρεμία, ημερομηνίες τηλεμαχιών» ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης από το περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ανέφερε, «θα έρθουν Φαραντούρης και Γκλέτσος.Σαν θεσμικοί εγγυητές ο Νίκος ο Παππάς και η Ράνια Σβίγκου θα είναι εκεί και έχουν ενημερωθεί Φάμελλος και Κασσελάκης! Περιμένω Να ανταποκριθούν στη συνάντηση για να χαράξουμε διαφορετική πορεία από τις τελευταίες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στο μεταξύ επίσημα ο Σωκράτης Φάμελλος. Η υποψηφιότητα, που συνοδεύεται από 117 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έγινε, όπως είχε προαναγγελθεί, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο κ. Φάμελλος απέστειλε την Τρίτη στον ΣΥΡΙΖΑ το πόθεν έσχες του.

Πηγή: skai.gr

