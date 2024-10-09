Βουλή: Υπερψηφίστηκε η κύρωση «Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την κύρωση του, «Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ δήλωσαν «παρών» και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες καταψήφισαν.

Απαντώντας ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρήστος Δήμας, στην αντιπολίτευση, που εστίασε την έντονη κριτική της στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για αντιλαϊκή πολιτική υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντέτεινε ότι το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά κωδικοποίηση της νομοθεσίας και δεν περιλαμβάνει καμία νέα διάταξη για την αναμόρφωση του ΦΠΑ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «πολύ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρων για την ανακούφιση των φορολογουμένων και εκεί θα διαπιστωθεί ποια κόμματα εννοούν αυτά που λένε και θα το υπερψηφίσουν».

Όπως είπε ο κ. Δήμας, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και του φόρου για κενά ακίνητα, παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς και ασφαλιστικές και φορολογικές μειώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

