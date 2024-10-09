Κεραμέως: Πάνω από 2.000 Έλληνες του εξωτερικού στην Rebrain Greece

Την πρόταση της επιστημονικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς, ανέλυσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε η υπουργός, στο πόρισμα προτείνεται, από το 2028 και μετά, ο κατώτατος μισθός να προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπ' όψιν του δύο στοιχεία: τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας της χώρας.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη και να προστατεύσουμε τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα», σημείωσε η κα Κεραμέως, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι υπάρχουν προτάσεις και για τους μισθούς του Δημοσίου, προκειμένου να ισοσκελιστούν με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

«Η αγωνία μας είναι διττή: αφενός μεν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πιο ευάλωτα και πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, αφετέρου δε, θέλουμε να θωρακίσουμε και την οικονομία, να φροντίσουμε για τη βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα της ελληνικής οικονομίας. 'Αρα, αυτό κάνει αυτός ο μαθηματικός τύπος. Δίνει έναν απλό, προβλέψιμο και διαφανή τρόπο, με τον οποίο θα ορίζεται ο κατώτατος μισθός», αποσαφήνισε.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στον ενισχυμένο ρόλο των κοινωνικών εταίρων, για τους οποίους προτείνεται από την επιτροπή να συγκροτούν ένα ενιαίο όργανο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόταση της επιτροπής, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

«Μόλις έλαβα το πόρισμα, αμέσως το έστειλα στους κοινωνικούς εταίρους και ζήτησα να ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις, για να ακούσω τις προτάσεις τους. Από την άλλη εβδομάδα θα ζητήσω συναντήσεις διαβούλευσης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, για να συζητήσουμε αναλυτικά το πόρισμα - και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε αλλαγές και βελτιώσεις» συμπλήρωσε η ίδια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κα Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η κοινοτική οδηγία προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο κατώτατος μισθός.

Όπως υπογράμμισε, «όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να περιοριστεί η όποια αβεβαιότητα εργαζομένων, να στηριχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζομένων, να στηριχθούν οι επενδύσεις και η αξιοπιστία συνολικά της οικονομικής ζωής της χώρας».

Ως προς την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η Πολιτεία μπορεί να φροντίσει για την ενίσχυση του πλαισίου, ωστόσο είναι καταλυτικής σημασίας «να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών» και να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, όπως συμβαίνει στον τουρισμό και την εστίαση και σε άλλους κλάδους.

Η κα Κεραμέως τοποθετήθηκε και για το θέμα της αγοράς εργασίας, αλλά και για το μείζον ζήτημα του επαναπατρισμού Ελλήνων εργαζομένων, που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Όπως είπε, το πρώτο εργαλείο είναι η επένδυση στην κατάρτιση, το λεγόμενο reskilling και upskilling.

Το δεύτερο αφορά τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, μέσω πρωτοβουλιών που οργανώνονται στο εξωτερικό, τις επόμενες εβδομάδες στο 'Αμστερνταμ και το Ντίσελντορφ, που στόχο έχουν να φέρουν κοντά εργαζόμενους και επιχειρήσεις. «Ερχόμαστε τώρα, με διάφορες πρωτοβουλίες, για να δημιουργήσουμε μία 'γέφυρα' μεταξύ εργαζόμενων Ελλήνων που ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, απλά δεν έχουν βρει ακόμη την κατάλληλη επαγγελματική ευκαιρία, και σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας μας, οι οποίες αναζητούν στελέχη με δεξιότητες και ειδικότητες που είναι σε ζήτηση και δεν βρίσκουν» είπε η υπουργός Εργασίας.

Στο σημείο αυτό, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη λειτουργία μιας πλατφόρμας, της Rebrain Greece στην οποία έχουν γραφτεί πάνω από 2.000 εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Η πρώτη πρωτοβουλία θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου στο 'Αμστερνταμ, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση σύζευξης μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων. «Από τη μία θα έρθουν σημαντικές επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες ψάχνουν ανθρώπινο δυναμικό με ειδικές δεξιότητες και από την άλλη προσελκύουμε εργαζόμενους που ζουν στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, αλλά και σε γύρω χώρες και σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα», εξήγησε η υπουργός.

Η δεύτερη πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ στις 14 Δεκεμβρίου 2024 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και θα αφορά «Ημέρες Καριέρας» για πρώτη φορά στο εξωτερικό.

«Στόχος μας είναι να επαναπατρίσουμε τα λαμπρά μυαλά, τα οποία για άλλους λόγους αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να φύγουν στο εξωτερικό. Δική τους απόφαση είναι το αν θα γυρίσουν, αλλά εμείς ως κυβέρνηση και ως πολιτεία έχουμε χρέος να τους διευκολύνουμε σε αυτή τη διεργασία», κατέληξε.

Αναφερόμενη στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αυξήσεις σε ορισμένες συντάξεις εξουδετερώνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε και μείωση των συντάξεων λόγω αλλαγής κλίμακας, η κα Κεραμέως τόνισε ότι πρόκειται για μία στρέβλωση που οδεύει προς διόρθωση.

«Με τον υφυπουργό, Πάνο Τσακλόγλου, φέρνουμε διατάξεις για να διορθώσουμε αυτή τη στρέβλωση και ο συνταξιούχος να μην υφίσταται μείωση αντί για αύξηση» ανέφερε συγκεκριμένα. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά μικρό αριθμό συνταξιούχων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 12.000 περιπτώσεις.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ζήτημα των δικαιούχων σύνταξης αναπηρίας που εργάζονται, για τους οποίους ίσχυε προϋπόθεση ότι, προκειμένου να λάβουν σύνταξη αναπηρίας, όφειλαν προηγουμένως να διακόψουν την εργασία τους, η υπουργός Εργασίας απάντησε ότι πρόκειται για μία ακόμα στρέβλωση, η οποία έχει τεθεί εντόνως στον δημόσιο διάλογο και διορθώνεται ήδη μέσω διάταξης στη Βουλή.

«Υπήρχε μία στρέβλωση που αφορούσε τα άτομα με αναπηρία. Αν ήσουν δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, προϋπόθεση για να λάβεις τη σύνταξη ήταν να αποδείξεις ότι έχεις διακόψει την απασχόλησή σου. Αυτό έβαζε τα άτομα με αναπηρία στο εξής δίλημμα: να στηρίζομαι από την Πολιτεία ή να δουλεύω; Εμείς λέμε και στήριξη από την Πολιτεία και εργασία για συμπολίτες μας με αναπηρία, που μπορούν και επιθυμούν να εργάζονται»

