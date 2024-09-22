Για μια «πολύ επώδυνη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής η οποία κατέληξε κατά πλειοψηφία σε κάποιες αποφάσεις», έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η ΚΕ δεν δέχτηκε την πρόταση του για επίσπευση των διαδικασιών, του Συνεδρίου ανακήρυξης υποψηφιοτήτων και των ημερομηνιών για τις εκλογές «που συνεχίζω να θεωρώ ότι αυτό θα έδινε μια πιο άμεση λύση στην κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα».

«Από κει και πέρα η πλειοψηφία αποφάσισε, εγώ προσωπικά θα οργανώσω και θα οργώσω όλη τη χώρα προκειμένου να φέρω το μήνυμα ενός προγραμματικού λόγου για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρέπει πραγματικά να τιμήσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως η δύναμη η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει στην πτώση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη», πρόσθεσε. Κάλεσε όλες τις πλευρές «να δείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, να οδηγηθούμε συντεταγμένες στις διαδικασίες αυτές και στην εκλογή του προέδρου και κατόπιν σε εκλογή και ΚΕ και καταστατικό συνέδριο και προγραμματική ανασυγκρότηση». «Είναι δύσκολη διαδρομή αλλά θα την περπατήσουμε και θα βγούμε νικητές», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα του «πόθεν έσχες» απάντησε ότι στην πρόταση που έκανε ο ίδιος είπε ότι «η μόνη προϋπόθεση για να κατέβει κάποιος υποψήφιος πρόεδρος είναι οι 30 υπογραφές από μέλη της ΚΕ και βουλευτές/ευρωβουλευτές. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι συμβάλλουν στην προσπάθεια κάποιων να το παίξουν θύματα και γι’ αυτό δεν το θέλω». «Εμένα έτσι κι αλλιώς το πόθεν έσχες μου είναι γνωστό και στη δημοσιότητα εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

