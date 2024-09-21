Τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας (Great Sea Interconnector) συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το Σάββατο σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν για κοινή συνάντηση Κύπρου-Γαλλίας-Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξέφρασαν την κοινή τους ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση και επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και συζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης.

Παράλληλα, προστίθεται ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας (GSI), στο πλαίσιο της συμμετοχής σε αυτό και εταιρείας γαλλικών συμφερόντων.

Σημειώνεται ότι «και οι δυο υπογράμμισαν τη σημασία του εν λόγω έργου κοινού ενδιαφέροντος ως προς την υλοποίηση των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται, συμφωνήθηκε και η πραγματοποίηση κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Προέδρου Μακρόν στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Aναφέρεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στην επικείμενη Σύνοδο Ηγετών του Med9, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο, στις 11 Οκτωβρίου, και στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

