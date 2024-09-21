Κουτσούμπας στο 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- «Οδηγητή»: Εδώ ζωντανεύει η ελπίδα

«Σ' αυτό το μακρινό ταξίδι του Φεστιβάλ στον χρόνο, από το γήπεδο μιας λαϊκής συνοικίας, μέχρι αυτό το τεράστιο πάρκο της Δυτικής Αθήνας, ίδιος είναι ο πόθος για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, ίδια και απαράλλαχτη είναι η λάμψη της επαναστατικής αλλαγής, του αγώνα για τον σοσιαλισμό», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, με έμφαση στη 50χρονη πορεία του Φεστιβάλ που ξεκίνησε από το Γήπεδο Ζωγράφου το 1975 είπε, μεταξύ άλλων,

«Εδώ ζωντανεύει η ελπίδα, εδώ φουντώνει η αγωνιστική αισιοδοξία και θεριεύει η πεποίθηση ότι η εργατική τάξη θα τα καταφέρει, οι λαοί όλου του κόσμου θα τα καταφέρουν, θα βγουν νικητές. Την ιστορία θα τη γράψουμε εμείς, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε εμείς! Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός!» τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλους εκείνους που ψάχνουν απαντήσεις για το σήμερα και αγωνιούν για το αύριο, τους εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, μαθητές, γυναίκες που βιώνουν την πολύμορφη βία, απόμαχους της δουλειάς, σε εκείνους που ζουν από πρώτο χέρι τις οριακές καταστάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία, η πρόνοια, το φάρμακο, εξαιτίας της εμπορευματοποίησής τους, σε εκείνους που αντιμετώπισαν τις συνέπειες από την απουσία μέτρων πρόληψης από τις φυσικές καταστροφές και τις πυρκαγιές «αφού αυτά λογίζονται ως κόστος χωρίς όφελος για το κεφάλαιο και το κράτος του».

«Πίσω από όλα αυτά και πολλά ακόμα προβλήματα, δεν κρύβονται κάποιοι "εξωγενείς παράγοντες", κάποια "φυσικά φαινόμενα", κάποια υποτιθέμενη "έλλειψη πόρων" και οι δήθεν "περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες" για τις οποίες τολμά να μιλά η κυβέρνηση της ΝΔ και να σιγοντάρουν οι υπόλοιποι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ» είπε.

Επισήμανε ότι σε μια εποχή μεγάλων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων αυτά «δεν αξιοποιούνται για την ευημερία του εργαζόμενου ανθρώπου αλλά για την παραπέρα εκμετάλλευση και πολύμορφη υποδούλωσή του στις αξίες και τις ανάγκες του κεφαλαίου».

«Ποιος μπορεί να μιλάει για "περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες", όταν δαπανώνται δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς κυρίως για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ; Όταν, μάλιστα, τα επόμενα χρόνια θα απογειωθούν, μιας και η στροφή στην πολεμική οικονομία είναι η καινούρια τους γραμμή μήπως και υπάρξει αναθέρμανση επενδύσεων, όπως προβλέπει και το περιβόητο σχέδιο Ντράγκι» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ θέλει να συζητήσει «με όλους και όλες, όσοι, όσες, και στη χώρα μας αγωνιούν για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στη γειτονιά μας. Που βλέπουν, ότι από εκεί που ξεκίνησαν πριν δυόμιση χρόνια να συζητάνε αν θα στείλουν στο καθεστώς Ζελένσκι κράνη και ανθρωπιστική βοήθεια, πέρασαν στις σφαίρες και τα πυρομαχικά, μετά στα τεθωρακισμένα, στα F-16, και τώρα έχουν φτάσει στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι αναλύσεις για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, λες και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο».

«Θέλουμε να συζητήσουμε με όλους όσοι δεν το σηκώνει η καρδιά τους να βλέπουν σε ζωντανή σύνδεση ένα χρόνο τώρα μια πραγματική γενοκτονία, αυτή του λαού του Παλαιστίνης από το κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ, το οποίο με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ βάζουν μπουρλότο στη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, για να προωθήσουν τα σχέδιά τους σε μια περιοχή με τεράστια αποθέματα φυσικού πλούτου και από την οποία περνούν οι σημαντικότεροι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας.

Και βέβαια, δεν θα ρωτήσουμε πού κρύφτηκαν οι τηλεοπτικοί ιεροεξεταστές που απαιτούσαν καταδίκες της Χαμάς από όποιον καταδίκαζε τη γενοκτονία στη Γάζα, τώρα που η σφαγή έχει επεκταθεί στη Δυτική Όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει Χαμάς. Τώρα που έχει ανάψει η φωτιά του πολέμου στον Λίβανο και αλλού. Που το Ισραήλ σκοτώνει, χρησιμοποιώντας ασύμμετρες απειλές και πρακτικές δολοφονίας αμάχων, όπως τώρα στο Λίβανο» πρόσθεσε.

«Όποιο μεγάλο και μικρό πρόβλημα της εποχής και αν εξετάσουμε, θα δούμε ότι από πίσω βρίσκεται το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους που κινεί τα πάντα σε αυτό το σύστημα, οι μεγάλοι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, η μοιρασιά της λείας, οι κατευθύνσεις της ΕΕ, η αντιλαϊκή πολιτική των κάθε είδους αστικών κυβερνήσεων» τόνισε.

Ανέφερε ότι το ΚΚΕ θέλει να συζητήσει με «όσους αισθάνονται αριστεροί, προοδευτικοί είναι τίμιοι άνθρωποι και βγάζουν συμπεράσματα, αηδιάζουν από την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ».

«Τίποτα απ' όλα αυτά, τις ίντριγκες, τους βυζαντινισμούς, τα πισώπλατα μαχαιρώματα, δε θυμίζει πλέον, ό,τι είχαν μάθει να ονομάζουν "αριστερό".

Αυτή βέβαια είναι η φυσιολογική και αναμενόμενη κατάληξη μιας διαδρομής που σαν σημείο αφετηρίας της -δείχνει μακρινό σήμερα- είχε τη συνθηκολόγηση απέναντι στο σύστημα, την απεμπόληση του στόχου της ανατροπής του, την άρση της εμπιστοσύνης στη δύναμη που έχει ο λαός να πάρει τη ζωή του στα χέρια του» σημείωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «το σύστημα πάντα ενδιαφέρεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ισχυροί αστικοί πόλοι, ώστε ο ένας να κυβερνά και ο άλλος να απορροφά και να ενσωματώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που προκαλεί η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Να χρησιμεύει δηλαδή, ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή για το σύστημα όταν η υπάρχουσα κυβέρνηση θα πάψει πια να παίζει αποτελεσματικά τον ρόλο της, ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται κάπου η λαϊκή δυσαρέσκεια».

«Και βέβαια αναζητούν έναν πόλο που να είναι διαθέσιμος να παράσχει συναίνεση και πολιτική νομιμοποίηση σε κυβερνητικές αποφάσεις που συνεπάγονται μεγάλο πολιτικό κόστος, είναι όμως απαραίτητες για το σύστημα. Το είδαμε αυτό κατά κόρον την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων και δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε άμεσα, στο ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης, μιας πιο γενικευμένης πολεμικής εμπλοκής ή μιας επαίσχυντης διευθέτησης στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό» πρόσθεσε και τόνισε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, τα άλλα κόμματα του συστήματος, είναι φανερό πως ούτε θέλουν ούτε μπορούν να δώσουν διέξοδο σε αυτά τα αδιέξοδα, να δώσουν λύσεις στα λαϊκά προβλήματα».

«Το τελευταίο διάστημα, έχουν ξετρυπώσει πάλι διάφοροι και λένε ή γράφουν ότι "το ΚΚΕ δεν αναλαμβάνει ευθύνες". Αλήθεια, σε ποιους τα λένε αυτά; Το ΚΚΕ, στην υπερεκατοντάχρονη ιστορία του, πάντοτε ήξερε να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά για να ριχτεί στη φωτιά της μάχης» υπογράμμισε.

«Το ΚΚΕ και σήμερα αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Αναλαμβάνει την ευθύνη να αποτελεί, μαζί με τον λαό που αγωνίζεται, τη μόνη πραγματική, εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση, αυτή που αναμετριέται στα ίσα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα μέτωπα. Συγκρούεται και αποκαλύπτει την πολιτική στην οποία όλοι οι άλλοι ομονοούν και ξερογλείφονται για κάποια κοκαλάκια από το τραπέζι της εξουσίας».

«Το ΚΚΕ βρίσκεται παντού! Το ΚΚΕ μέσα από την επιστημονική, κοπιαστική μελέτη της ιστορίας του, της πείρας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, της σύγχρονης παγκόσμιας κατάστασης, έχει διαμορφώσει σύγχρονο, επεξεργασμένο πρόγραμμα εξουσίας, το οποίο καταθέτει ανοιχτά στον λαό και παλεύει κάθε μέρα για να το προωθήσει.

Το ΚΚΕ έχει απόλυτη συναίσθηση των ευθυνών του. Μαζί με τον λαό και θέλει και μπορεί να το πάει μέχρι τέλους, μέχρι την επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής εργατικής - λαϊκής εξουσίας και διακυβέρνησης, που θα ηγηθεί στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας στην Ελλάδα, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Με ένα κίνημα πανελλαδικά συντονισμένο, με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε την πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη πολιτική. Ενισχύουμε το ρεύμα αμφισβήτησής της, με στόχο να αποκτάει αντιιμπεριαλιστικό, αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο» είπε.

«Οι ρωγμές του συστήματος δεν μας τρομάζουν, ούτε τρέχουμε να τις επιδιορθώσουμε. Παλεύουμε για να γίνουν αυτές οι ρωγμές, μεγάλα ρήγματα, μέχρι τη συνολική ανατροπή. Γι' αυτό τώρα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κάνουμε το Κόμμα μας ικανό, έτοιμο να ανταποκριθεί στον ρόλο του, στην αποστολή του σε όλες τις συνθήκες, σε κάθε απότομη καμπή της ταξικής πάλης.

Γιατί όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας καταλήγοντας στην ομιλία του «Πάμε λοιπόν, με την ορμή των 50 χρόνων του Φεστιβάλ να γράψουμε τις νέες σελίδες της ιστορίας. Θα τα καταφέρουμε!».

