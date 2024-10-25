Ποινικές δικογραφίες στη Βουλή: Διαβιβάστηκε και η δικογραφία τα P-3B Orion

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή διαβιβάστηκε η επίμαχη δικογραφία που αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με εγκαλούμενους τόσο τον πρώην πρωθυπουργό όσο και τους κ.κ. Καμμένο, Κοτζιά και Δρίτσα για την υπόθεση των αεροσκαφών P-3B Orion.

Πρόκειται για τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας των οποίων η αναβάθμιση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ωστόσο ο εκσυγχρονισμός τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα.

Η Δικαιοσύνη διαβίβασε στη Βουλή και άλλες ποινικές δικογραφίες κατά των υπουργών, Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με τις ποινικές δικογραφίες που αφορούν στον κ. Σταϊκούρα σχετίζονται με πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, μετά από έγκλιση για παράβαση της «Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/118/ΕΚ λόγω των συνεχών παρατάσεων, μέσω τροπολογιών στη Βουλή, στην πώληση αφορολόγητων ειδών χωρίς ειδικό φόρο».

Για τον κ. Κικίλια διαβιβάστηκαν 2 δικογραφίες κατοίκων από τον Παλαμά Καρδίτσας με αφορμή τη διαχείρισης του φαινομένου Daniel. H έγκλιση αφορά την ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό και το Σύνταγμα για να κινηθούν οι διαδικασίες διερεύνησης της υπόθεσης, θα πρέπει να υπάρξει αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των συγκεκριμένων προσώπων που θα συνοδεύεται από και από τα αδικήματα για τα οποία ζητείται να ερευνηθούν, υπογεγραμμένο από 30 βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

