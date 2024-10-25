Για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Novartis και την άρση του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα.

Ανέφερε ότι μετά από τα γεγονότα αυτά, αισθάνεται ανακούφιση για δυο λόγους. «Πρώτον, γιατί έτσι θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί υποκινητές της υπόθεσης. Μέχρι χθες οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, άλλοι όμως σχεδίασαν και υποκίνησαν τα πράγματα. Δεύτερον, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί, ωστόσο υπήρχαν στοιχεία ότι οι μάρτυρες είχαν λάβει χρήματα από το αμερικανικό Δημόσιο. Περιμένω λοιπόν τις περαιτέρω εξελίξεις».

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να προβεί σε ποινικές διώξεις, ο κ. Πικραμμένος αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι ως πρώην δικαστικός λειτουργός δεν θεωρεί πως κάτι τέτοιο είναι το πιο αποτελεσματικό, υπογραμμίζοντας ότι:

«Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι οι μάρτυρες να νιώσουν ηθική, πολιτική και κάθε είδους πίεση να μιλήσουν για την πραγματική ιστορία. Πρόκειται για ένα γεγονός που καθόρισε την πολιτική της τελευταίας χρονικής περιόδου.»

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι με την απόφαση της Εισαγγελέως δεν υπονομεύεται ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, καθώς «ήταν ψευδομάρτυρες και όχι αληθινοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, επομένως δεν είναι δυνατόν να προστατεύσουμε μια ίντριγκα και δολοπλοκία», προσθέτοντας πως πρέπει να διατηρηθεί ο θεσμός, ο οποίος αποτέλεσε και ευρωπαϊκή οδηγία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.