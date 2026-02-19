Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισκέφθηκε τη Χίο για να ελέγξει το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Οι πληθυσμοί προσφύγων-μεταναστών στις δομές της Χίου και της Μυτιλήνης είναι κάτω από 1.000 άτομα

Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα, ως επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου, τη Χίο στα πλαίσια ελέγχου του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, πριν την ξενάγηση του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη ΒΙΑΛ Χίου, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Στόχος μας είναι οι ροές να είναι μειωμένες και έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές που υπήρχαν και η συνεργασία συνεχίζει να είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πλέον. Φαίνεται ότι οι ροές μεταφέρονται και σε άλλα σημεία, προς την Κρήτη. Τα νησιά, όπως και η Χίος, έχουν επιβαρυνθεί και όλες μας οι κινήσεις και αποφάσεις έχουν λογική την αποσυμφόρηση και στήριξη των νησιών».

Σχετικά με τους πληθυσμούς προσφύγων- μεταναστών που βρίσκονται στις δομές, ο υπουργός σημείωσε, ότι τόσο σε Χίο, όσο και Μυτιλήνη, είναι κάτω από 1.000 άτομα, ενώ γενικά στα νησιά μας είναι λιγότερο από το 50% της δυναμικότητάς τους.

«Οι δομές που έχουμε σε αυτά τα νησιά, είπε, πάντοτε θα φροντίζουμε να μη δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό συνδέεται και με τη μείωση των ροών που έχουμε πετύχει στο Αιγαίο αλλά και στο γεγονός ότι φροντίζουμε να μην υπάρχει επιβάρυνση σε αυτές και να συνδράμει η ενδοχώρα, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πίεση. Εμείς θέλουμε όλες οι αποφάσεις να βρίσκονται σε ένα γνώμονα μη επιβάρυνσης της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας. Το δόγμα που έχουμε και ως υπουργός υπηρετώ είναι, ότι τα νησιά έχουν επιβαρυνθεί και στόχος είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης και όχι η πίεση των τοπικών κοινωνιών. 'Αρα ό,τι ενέργειες γίνονται σε όλα τα νησιά θα είναι ενέργειες, προκειμένου να ανακουφίσουν και να μην πιέζουν την τοπική κοινωνία».

Το εργοτάξιο του αεροδρομίου της Χίου ήταν ο πρώτος σταθμός του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. και βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότη Μηταράκη, σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε την 1η Μαρτίου ο διάδρομος μειώνεται στα 900 μέτρα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, κάτι που θα διαρκέσει έξη μήνες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου θα ακολουθήσουν για τρεις μήνες εργασίες σε άλλο σημείο και μετά για δυο μήνες το αεροδρόμιο θα κλείσει εντελώς για να ολοκληρωθεί. Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί μεταξύ των αρχών και του Πάσχα του 2027.

Ακολούθησε επίσκεψη στο φράγμα «Κόρης Γεφύρι», ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2004, αλλά ακόμη δεν έχει λειτουργήσει. Όπως ανακοινώθηκε, ο μελετητής μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026 θα παραδώσει το φάκελο πλήρωσης του φράγματος, ώστε να κλείσει το φράγμα και να γίνει και η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ η Περιφέρεια ολοκληρώνει την επιμέτρηση, ώστε να κλείσει η τελευταία εργολαβία και να ξεκινήσει νέα με τον επόμενο μειοδότη που είχε πάρει μέρος στον διαγωνισμό, αφού ο τωρινός παραιτήθηκε από τη συνέχιση του έργου. Τα χρήματα ειπώθηκε πως είναι εξασφαλισμένα και η Εθνική Αρχή Φραγμάτων εικάζεται ότι δεν θα κάνει σημαντικές παρατηρήσεις που θα δημιουργήσουν μεγάλη καθυστέρηση, άρα μπορεί να αδειοδοτηθεί φέτος.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αθανάσιος Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε τέτοια έργα ύδρευσης, ενώ σε μισοτελειωμένα, όπως αυτό στη Χίο, η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι να έχουν προβάδισμα στις χρηματοδοτήσεις.

Το Δικαστικό Μέγαρο, ήταν ο τρίτος του κυβερνητικού κλιμακίου. Σε αυτό το έργο έχουν ολοκληρωθεί οι σωληνώσεις, η τοιχοποιία (με τα επιχρίσματα), ένα μέρος της θερμοπρόσοψης, τώρα και τοποθετούνται εντός των ημερών κουφώματα, γυψοσανίδες για εσωτερικά χωρίσματα. Στόχο, αν, όπως τόνισε ο παριστάμενος εργολάβος, εγκριθούν γρήγορα οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και πληρωθούν γρήγορα οι εργασίες που έχουν γίνει, το έργο να παραδοθεί στα τέλη του φετινού καλοκαιριού. Να αναφέρουμε ότι ο εξοπλισμός του Δικαστικού Μεγάρου Χίου έχει ήδη αγοραστεί.

Τέλος, το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το αρχαιολογικό μουσείο Χίου, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Ακολουθεί η μουσειογραφική μελέτη -η μουσειολογική είναι έτοιμη- ώστε όταν παραδοθεί το κτήριο να τοποθετηθούν τα εκθέματα. Το Μουσείο θα διαθέτει και επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και χώρους συντηρησης, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα των αρχαιολόγων.

