Μιχαηλίδου: Το δημογραφικό και η στέγαση απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου συναντήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της Μολδαβίας, Natalia Plugaru, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της διμερούς συνεργασίας και αποτέλεσε συνέχεια του διαλόγου που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Μολδαβίας Maia Sandu. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στο δημογραφικό ζήτημα, τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών, καθώς και τη στεγαστική πολιτική.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την άδεια μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, το ολοήμερο σχολείο, το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των βρεφονηπιακών δομών, καθώς και τη δημογραφικά συνειδητή φορολογική πολιτική με ειδική μέριμνα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έγινε επίσης αναφορά στο επίδομα παιδιού και στο επίδομα γέννησης ως βασικά εργαλεία στήριξης των οικογενειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδήλωσε η μολδαβική πλευρά για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ως μια καινοτόμο πολιτική ενίσχυσης της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικές παροχές, αλλά απαιτεί ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών και αλλαγών κουλτούρας που στηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας, με αντικείμενο την παροχή τεχνικών λεπτομερειών για την Κάρτα Αναπηρίας και τα στεγαστικά προγράμματα που υλοποιεί η Ελλάδα.

«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η στήριξη της οικογένειας απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές που καλύπτουν την καθημερινότητα — από τη φροντίδα των παιδιών έως τη στέγαση. Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μάς επιτρέπει να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των οικογενειών», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Μολδαβίας στην Ελλάδα κ. Popov, η επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης κα Elena Ţîbîrnă και ο Γραμματέας Γ’ της Πρεσβείας κ. Filip Cojocaru.

Πηγή: skai.gr

