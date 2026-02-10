Βλέπουμε πως κάποια κόμματα έσπευσαν να κατηγορήσουν και να στοχοποιήσουν τις γυναίκες και τους άνδρες του ελληνικού Λιμενικού, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στη Χίο. «Πριν 3 μήνες είχε γίνει ένα δυστύχημα στα ανοιχτά της Κρήτης όπου το εμπλεκόμενο σκάφος ήταν της FRONTEX, είχαμε 3 νεκρούς. Η FRONTEX έβγαλε ανακοίνωση για το τι έγινε, δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρεται. Όταν η FRONTEX είπε πώς έγιναν τα πράγματα, όλοι την πίστεψαν και τώρα ξαφνικά το Λιμενικό μας στοχοποιείται σε διάφορα επίπεδα», όπως είπε.

Ερωτηθείς σχετικά, υπογράμμισε πως σε πολιτικό επίπεδο μέσα στη Βουλή τα κόμματα της Αριστεράς βγαίνουν και λένε επί λέξει ότι πρόκειται για έγκλημα του Λιμενικού. «Υπάρχει μια ΜΚΟ στη Σάμο που δραστηριοποιείται στα δικαιώματα προσφύγων/μεταναστών και ο ένας δικηγόρος της έχει αναλάβει την υπεράσπιση του φερόμενου ως διακινητή από το Μαρόκο», σημείωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ο ισχυρισμός του Μαροκινού είναι πως ενώ είναι Μαροκινός βρέθηκε με κάποιον τρόπο στην Τουρκία σε μια βάρκα με 38-39 Αφγανούς, πέρασε μαζί τους και είναι και αυτός θύμα. Η ΜΚΟ αυτή θα περίμενα να υπερασπιστεί τα θύματα τους μετανάστες και όχι τον διακινητή. Είναι σαν να λέει μια ΜΚΟ που είναι υπέρ των γυναικών να βγαίνει και να λέει πως μεταξύ φερόμενων βιασμένων και φερόμενου βιαστή, ο βιαστής είναι αθώος».

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού βγήκαν για περιπολία και δεν είπαν "πάμε να σκοτώσουμε"»

Απαντώντας για τυχόν ερωτήματα που εγείρονται από την τραγωδία, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «προφανώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη, αλλά ως υπουργός Μετανάστευσης όταν έχω αναφορά του Λιμενικού, να μην στηριχτώ στην ενημέρωση τη δική του και να μην πω ότι τους πιστεύω;»

«Πιστεύω λοιπόν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού βγήκαν να κάνουν περιπολία και δεν είπαν "πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους". Διότι όταν κατηγορείς ότι ένα πλοίο του Λιμενικού περνάει από πάνω από μια βάρκα, τότε δεν κατηγορείς καν το Λιμενικό για δυστύχημα, τους λες δολοφόνους», επισήμανε στη συνέχεια, μεταξύ άλλων. «Τι κάνει το Λιμενικό; Όταν μπει μια βάρκα στα ελληνικά ναυτικά μίλια, μπορεί να κάνει το επίπεδο αποτροπής στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων πριν μπει. Όταν μπει, κάνει έρευνα και διάσωση. Pushbacks δεν επιτρέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και αυτήν τη στιγμή δεν γίνονται».

Αναφερθείς στις αυστηρότερες ποινές για τις ΜΚΟ, ο υπουργός έκανε λόγο για μια διάταξη που λέει αν είσαι διακινητής και αποδειχτεί πως είσαι και μέλος ΜΚΟ, έχεις αυστηρότερο πλαίσιο. «Γιατί έχεις αυστηρότερο πλαίσιο; Διότι οι ΜΚΟ έχουν προνομιακές σχέσεις: μπορούν να μπαίνουν στις δομές και να μιλούν με μετανάστες. Για αυτό και μιλάμε για βαρύτερες τιμωρίες».

Καταλήγοντας ανέφερε:

«Είδα τα στοιχεία στη Βουλή, 300 εκατομμύρια έχουν πάρει οι ΜΚΟ. Νόμιμα τα παίρνουν τα λεφτά, αλλά να ξέρουμε ποιος είναι ο ανθρωπισμός. Επάγγελμα κάνουν: παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας, υπηρεσίες μεταφορών,. Αμείβονται κατά τρόπο προνομιακό. Δηλαδή οι ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο και παίρνουν χρήματα, λειτουργούν σαν αύριο το πρωί να ήμασταν ιδιωτική εταιρεία».

