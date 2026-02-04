Του Γιάννη Ανυφαντή

Με αντιπαράθεση για το τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον Θάνο Πλεύρη να χαρακτηρίζει εγκληματίες και δολοφόνους τους διακινητές, δίνοντας ταυτόχρονα τα συγχαρητήριά του στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού για τη διάσωση των ανθρώπων από τη θάλασσα.

«Δυστυχώς χθες και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και υπήρξε δυστύχημα από το οποίο υπάρχουν νεκροί, καθώς και τραυματίες», είπε από το βήμα της Βουλής, προσθέτοντας: «να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και άντρες του λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, αλλά και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό αυτό συμβάν ζήτησε η αντιπολίτευση, εκφράζοντας την ανάγκη να παραστεί στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να ενημερώσει και αυτός από την πλευρά του. «Είναι μία δύσκολη ημέρα και εκφράζουμε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύνεκρο τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία είναι να διεξάγει μία έρευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πύλο», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, με τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει ότι «η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης Πολιτείας είναι να εκφράσει τη βαθιά της οδύνη για τους δεκάδες ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο».

«Δεν είναι ένα ατυχές περιστατικό αλλά κρίκος σε αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα της ΕΕ, της ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης», τόνισε από την πλευρά του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, με τη Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά να ζητά την παρουσία του Βασίλη Κικίλια, σχολιάζοντας πως «δεν πειθόμαστε πως θα κάνει ΕΔΕ το ίδιο το Λιμενικό».

«Να πείτε την αλήθεια σήμερα και να κοιτάξετε τον εαυτό σας ως κυβέρνηση στον καθρέφτη και να κάνετε ταμείο. Είναι πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης συνολικά», είπε ο Κώστας Χήτας από την Ελληνική Λύση, με τον κ. Καζαμία να σχολιάζει πως «αντί να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια».

«Το λιμενικό της Χίου διενεργεί προανάκριση και περιμένουμε να αποτυπωθούν τα πλήρη αίτια για το συμβάν», πρόσθεσε ο Α’ αντιπρόεδρος του Σώματος, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός τόνισε: «Ναι, δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες σώθηκαν από το λιμενικό και όχι από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές. Έβαλαν σε λέμβο 8 μέτρων 40 άτομα, πήγαν να τους αφήσουν στη Χίο και όταν τους έπιασαν χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα. Αναφέρομαι στην έκθεση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές. Επειδή θα γίνει εδώ συζήτηση που δεν θα την αποφύγετε. Υπάρχουν δυο άρθρα που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές. Για αυτούς που έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα. Θέλω να δω πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα. Να δούμε αν είστε με αυτούς που σώζουν ανθρώπους και φυλάνε την πατρίδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

