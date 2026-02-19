Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας.

Στη χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Τελικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ;

Η απάντηση στο τέλος του βίντεο.

Πηγή: skai.gr

