Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – To βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok

Στην εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής- Τελικά, προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ;

Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας. 

Στη χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Τελικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ;

Η απάντηση στο τέλος του βίντεο.

@nikos.androulakis

Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark