Πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ σύντομα

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, πληροφορίες από την ελληνική πλευρά αναφέρουν ότι πολύ γρήγορα μπορεί να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 8οης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου νωρίτερα σήμερα παραχώρησε ομιλία. Κατά την ομιλία του - μεταξύ άλλων - ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, καλώντας τη να ανακαλέσει το casus belli και τονίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Τραμπ για την Αφρική Μασάντ Μπούλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.

Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

