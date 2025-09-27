Λογαριασμός
Μάικλ Μπλούμπεργκ: Η Ελλάδα ενδυναμώθηκε υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ μίλησε για ενδυνάμωση της Ελλάδας υπό την ηγεσία Μητσοτάκη και πρόσθεσε πως συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας

«Η Ελλάδα ενδυναμώθηκε υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιμετώπισε προκλήσεις και οδηγήθηκε σε ανάπτυξη».

Αυτό σχολίασε με ανάρτηση του στο instagram νωρίτερα, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ αναρτώντας σχετική φωτογραφία του μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Πρόσθεσε πως χάρηκε που συναντήθηκε σήμερα μαζί του για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της δυναμικής υπέρ του λαού.

