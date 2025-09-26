Λογαριασμός
Mητσοτάκης- 80η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Στόχος να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Mητσοτάκης- 80η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας

«Στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ξεκάθαρο στόχο: να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας, να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να προωθήσουμε λύσεις σε διεθνείς προκλήσεις».

Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

