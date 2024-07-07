Ν. Ανδρουλάκης: Ο λαός της Γαλλίας ύψωσε τείχη στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία

Μια μεγάλη νίκη για τη Γαλλία και την Ευρώπη. Μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία.

«Με την αθρόα συμμετοχή του στις κάλπες, ο λαός της Γαλλίας ύψωσε τείχη στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία και περιφρούρησε τις διαχρονικές αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας: την Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελφοσύνη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

