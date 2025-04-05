Νέες έρευνες για το καλώδιο: Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στην Κάσο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ερευνητικών πλοίων στα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, προκειμένου να προχωρήσουν ξανά οι δραστηριότητες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή», έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία που οδηγεί στην έκδοση αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία γνωστοποιεί τις συντεταγμένες και το χρονικό εύρος της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας.

Η διαδικασία είναι σταθερή, καθώς ξεκινάει με αίτημα έγκρισης από τον φορέα που υλοποιεί το έργο προς το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), που αναλαμβάνει τη σχεδίαση του σχετικού χάρτη.

Αναμένεται με ενδιαφέρον πώς θα κινηθεί και το πλοίο που θα αναλάβει την επανεκκίνηση των εργασιών. Δεδομένου ότι το «Ievoli Relume» φαίνεται αγκυροβολημένο στην Ολλανδία τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα η κλήση θα γίνει για το «NG Worker», που και χθες βρισκόταν στα ανοιχτά του λιμανιού της Μεσσήνης στην Ιταλία.

Προετοιμασίες

Ένας από τους λόγους που η ενεργοποίηση των ερευνών μετατέθηκε για τον Απρίλιο ήταν και η διαθεσιμότητα των πλοίων. Εφόσον, πάντως, προχωρήσουν οι διαδικασίες που έχουν ενεργοποιηθεί με βάση το σύνηθες χρονοδιάγραμμα, οι έρευνες στα διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμα και πριν από το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν προετοιμασίες σε διάφορα επίπεδα.

Όπως η «Καθημερινή» αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή, η επανεκκίνηση των ερευνών έχει μετακινηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο και έχει φτάσει σε υπηρεσιακό, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις ήδη σχεδιάζουν ένα πλάνο για την προστασία των ερευνών σε περίπτωση που επιχειρηθεί να τεθούν εμπόδια από την Τουρκία.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται λίγο μετά και το τετ α τετ που είχαν στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι, όπως φαίνεται και από τις επίσημες διαρροές, ουσιαστικά συμφώνησαν ότι το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας και Τουρκίας υπό τους δύο ηγέτες, Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετατίθεται σε κάθε περίπτωση μετά το Πάσχα.

Οι δύο υπουργοί, πάντως, ήδη συμφώνησαν για το επόμενο δικό τους ραντεβού (14-15 Μαΐου στην επόμενη άτυπη υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ) και μια αποστολή Ελλήνων επιχειρηματιών στις αρχές Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δίαυλος Γεραπετρίτη – Φιντάν έχει λειτουργήσει επανειλημμένως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είτε αξιοποιήθηκε για τετριμμένες υποθέσεις είτε για πιο σοβαρές.

Αθήνα και Άγκυρα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, την οποία η ελληνική πλευρά θεωρεί ως αποτέλεσμα της άσκησης ενός απολύτως αυτονόητου δικαιώματος για κάθε κράτος που επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί στην ανοιχτή θάλασσα.

Αντιθέτως, όπως φάνηκε ήδη τον περασμένο Ιούλιο, η Άγκυρα θεωρεί ότι αυτή η περιοχή αγγίζει τα ευαίσθητα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, ως εκ τούτου θα έπρεπε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμα και αυτή που δεν αφορά την υφαλοκρηπίδα, να έχει και την άδεια της Τουρκίας, η οποία επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και τις επιστολές Σινιρλίογλου του 2020 στον ΟΗΕ.





