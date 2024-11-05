Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οργισμένη αντίδραση Κασσελάκη: Δεν με ενοχλεί το «Στεφανάκος», αλλά η κατάλυση της Δημοκρατίας

«Θα συνεδριάσουν απόψε για να κόψουν όσες εκατοντάδες εκλεγμένους συνέδρους χρειαστεί», επισημαίνει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κασσελάκης

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με τις καταγγελίες της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη, ότι μέλος των 87 στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου είπε «πείτε στον Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο Συνέδριο με τους συνέδρους που έβγαλε, θα πάμε με αυτούς που θέλουμε εμείς».

«Θα συνεδριάσουν απόψε για να κόψουν όσες εκατοντάδες εκλεγμένους συνέδρους χρειαστεί» επισημαίνει σε σχετική ανάρτηση στα social media ο κ. Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας:

«Δε με ενοχλεί το «Στεφανάκος». Με ενοχλεί η κατάλυση της Δημοκρατίας. Γι’ αυτή την ιερή λέξη είναι ο αγώνας μας, για την επιστροφή της Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark