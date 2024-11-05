Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με τις καταγγελίες της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη, ότι μέλος των 87 στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου είπε «πείτε στον Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο Συνέδριο με τους συνέδρους που έβγαλε, θα πάμε με αυτούς που θέλουμε εμείς».

Θα συνεδριάσουν απόψε για να κόψουν όσες εκατοντάδες εκλεγμένους συνέδρους χρειαστεί.

Μέλος της μειοψηφίας των 87+ στην ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) μού έστειλε «μήνυμα» μέσω δύο στελεχών μας χθες, λέγοντας (παρουσία τρίτων):

«Πείτε στον Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε… pic.twitter.com/Tk9IZ2uVgj November 5, 2024

«Θα συνεδριάσουν απόψε για να κόψουν όσες εκατοντάδες εκλεγμένους συνέδρους χρειαστεί» επισημαίνει σε σχετική ανάρτηση στα social media ο κ. Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας:

«Δε με ενοχλεί το «Στεφανάκος». Με ενοχλεί η κατάλυση της Δημοκρατίας. Γι’ αυτή την ιερή λέξη είναι ο αγώνας μας, για την επιστροφή της Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

