Ο διάλογος και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία είναι μονόδρομος

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όταν δεν υπάρχουν εμπρηστικές ρητορικές, όπως οι πρόσφατες του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τα ελληνοτουρκικά μπορεί να μην προχωρούν, ωστόσο οι «σβηστές μηχανές» χαρίζουν «ήρεμα νερά» στις θάλασσες και «καθαρό ουρανό» πάνω από το Αιγαίο.

Βολεύει αυτό την ελληνική πλευρά; Όχι απολύτως, γιατί μένουν εκτός κάδρου τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες και η πιθανότητα επίλυσής τους μέσω Χάγης απομακρύνεται.

Η στασιμότητα, ωστόσο βοηθά στη δημιουργία ενός κλίματος εμπέδωσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δυο χώρες. Τα δύσκολα μένουν στο «ράφι» κατόπιν επιλογής. Μια επίσημα διατυπωμένη διαφωνία μπορεί να είναι καταστροφική. Η ακινησία είναι προβληματική και οδηγεί σε αδιέξοδα, ωστόσο τα «σήματα» που υπάρχουν δεν δικαιολογούν κάτι πιο φιλόδοξο. Με απλά λόγια όταν η πρόοδος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αντιπάλου δίλημμα ουσιαστικά δεν υπάρχει.

Ενδεχομένως αυτή η κατάσταση της «ειρηνικής μη προόδου» να είναι η ιδανικότερη τη δεδομένη στιγμή και για έναν ακόμα λόγο. Ακολουθούν δυο κρίσιμα ραντεβού.

Η άτυπη διάσκεψη για το κυπριακό και το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στις αρχές του χρόνου στην Άγκυρα.

Από το νέο ραντεβού Γεραπετρίτη - Φιντάν δεν θα μπορούσε να βγει «λευκός καπνός», καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση από τα «άνω κλιμάκια» να προχωρήσουν περισσότερο. Η αποστρατιωτικοποίηση, οι γκρίζες ζώνες, η γαλάζια πατρίδα είναι θεωρίες που δεν θα εξαφανιστούν επειδή απλώς θα προχωρήσει η θετική ατζέντα. Υπάρχει μια πιθανότητα, ωστόσο η ύπαρξη μιας βάσης και μιας προοπτικής για συνεργασία σε χαμηλής πολιτικής ζητήματα να αποτελέσουν την επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν οι συναντήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών. Κώστας Φραγκογιάννης και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου κράτησαν απλώς «ζεστή» την ατμόσφαιρα με τα ραντεβού που είχαν με τους ομολόγους τους.

Στην Αθήνα αξιολογήθηκε το επεισόδιο της Κάσου, καθώς η Τουρκία έκανε σαφές πως όπου θεωρεί πως έχει δικαιώματα δεν θα διστάσει να παρέμβει.

Την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη δεν την είδε ποτέ με καλό μάτι ο Ταγίπ Ερντογάν και δεν θα χάσει ευκαιρία να δείξει τα «δόντια του». Κανείς δεν θέλει να πιστεύει πως ο Τούρκος πρόεδρος επιθυμεί να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο μέσα στις γιορτές που θα τίναζε τα πάντα στον αέρα. Πριν λίγες ημέρες τέσσερις φρεγάτες των γειτόνων επιστρέφοντας από άσκηση κινήθηκαν κοντά σε Κάσο και Κάρπαθο, χωρίς ευτυχώς να δοθεί συνέχεια. Και το ερώτημα είναι απλό: Τι θα συμβεί όταν αρχίσουν και πάλι οι προγραμματισμένες έρευνες στην ίδια περιοχή; Από τα «ήρεμα νερά» στην «τρικυμία» υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.

Η συζήτηση γυρνά και πάλι γύρω από τη στάση που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πλευρά. Όταν τα πράγματα δεν προχωρούν είναι αλήθεια ότι οι Τούρκοι ευνοούνται στο να συντηρούν μια κατάσταση αμφισβητούμενης κυριαρχίας σε περιοχές ζωτικών συμφερόντων για την Ελλάδα.

Επιθυμεί η Τουρκία πραγματικά τον διάλογο; Μια χώρα που εξαιρετικά συχνά δείχνει την περιφρόνησή της στο διεθνές δίκαιο δεν ξύπνησε μια μέρα αποφασισμένη να επενδύσει στην αρχή της καλής γειτονίας και της συνεννόησης.

Επειδή, όμως δεν έχουν καταγραφεί εναλλακτικές προτάσεις ή μια διαφορετική στρατηγική που θα μπορούσε να βελτιώσει ριζικά τις σχέσεις με την Τουρκία, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας έχει αποδειχτεί πως είναι η αποδοτικότερη και ασφαλέστερη οδός για τη χώρα.

